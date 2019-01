Festival della Magia al Manzoni fino all'Epifania

Toccati dallo spirito del Natale, il sogno continua. Per la prima uscita dopo lo “stress” delle feste, tra gli eventi meritevoli di grande considerazione, il teatro Manzoni propone il Festival della Magia.

Un viaggio racchiuso in 6 tappe da mercoledì 2 a domenica 6 gennaio per vivere l’evento più sorprendente dell’anno. "Testimone del tempo" e ideatore del festival, giunto alla quarta edizione, RAUL CREMONA.

Anche quest’anno gli artisti, provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, sfileranno davanti al pubblico con l'abilità che li contraddistingue per stupire con le spettacolari performance.

Spiccheranno il volo le più bizzarre macchinazioni illusionistiche e fantasiosi numeri rigorosamente “fai da te”, nel senso alto del termine, semplicemente per il fatto che tutti i numeri sono creati dagli artisti stessi.

"OGNUNO HA IL SUO RACCONTO".

https://youtu.be/XxZ4aQc1s6w



www.teatromanzoni.it

Via Manzoni, 42 - Milano

Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa)

Per informazioni: telefono 02 7636901

cassa@teatromanzoni.it

_©Angelo Antonio Messina