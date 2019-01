Circus beatclub a Brescia: 31/1 Rehab, 1/2 Samuele Sartini (dj), Francesco Sarzi (voice)... e il 2/2: Malibù Stacy feat. Chiara Naike (dj)

Il weekend di Circus beatclub - Brescia è pieno di ritmo e party da non perdere. Come sempre il fine settimana inizia presto, già il giovedì notte. Prende vita infatti vita il 31/1 Rehab, uno dei party hip hop più amati e di successo in Italia.

Venerdì 1 febbraio 2019 invece al Circus arrivano Samuele Sartini (dj, nella foto) e Francesco Sarzi (voice), una coppia d'assi del clubbing. Samuele Sartini è infatti uno dei pochissimi dj italiani a girare tutta l'Italia (e non solo). Durante le prime settimane di gennaio 2019 ha lavorato duramente in studio di registrazione.

"E' il periodo giusto per farlo. Come è logico, a gennaio, come a settembre e a maggio, il calendario dei party si fa un po' meno fitto e si ha un po' più di tempo per concentrarsi", racconta. In uscita a fine gennaio per Samuele Sartini c'è un brano ispirato in qualche modo al giro di basso di "Make The World Go Round", il grande successo anni '90 di Sandy B. Si tratta di "Feel So Good" ( JONK & SPOOK remix ).

Il 4 marzo 2019 invece su una importante label internazionale uscirà un altro brano interpretato dalla voce unica di Mr. Vee... Non sono le uniche novità in ambito musicale per Samuele Sartini, che sta già lavorando anche un nuovo singolo che uscirà per far ballare tutta l'estate 2019".

Infine, sabato 2 febbraio, l'evento è Malibù Stacy. Al mixer c'è Dj Naike.

Brescia e laureata in Lingue, Dj Naike è una dj girl di grande successo, nei club di tutta Italia e pure al Privilege di Ibiza, una delle disco più importanti del mondo. Naike sabato 2 febbraio 2019 Naike torna in console al Circus beatclub di Brescia, la disco numero uno della sua città (e non solo). E' un ritorno, dopo il successo dei suoi dj set nei mesi scorsi.

Infatti al Circus torna l'evento Malibu Stacy, una festa in rosa, ovviamente, il colore che Naike preferisce nelle sue foto. E' un evento da non perdere per chi ama lo stile, il divertimento e la voglia di far tardi con gli amici e le amiche col sorriso. Ma chi è Malibu Stacy? E' una bambola, simile alla Barbie, presente nel celebre cartona animato I Simpson. Simbolo idealizzato della ragazza magra, slanciata e trendy, è il regalo preferito dalle ragazzine di Springfield nonostante il maggior collezionista mondiale di tali bambole sia Waylon Smithers...

Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club propone oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso...