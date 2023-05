Sarà la S.I.S. (Segnaletica Industriale Stradale) di Perugia la ditta che dovrà occuparsi della gestione della sosta a pagamento nella città per il prossimo triennio: sua la migliore offerta tra le sei aziende partecipanti al bando pubblicato dal Comune.

L’aggiudicazione è avvenuta dopo la valutazione dell’offerta tecnica ed economica in virtù di un rialzo pari al 167% sul canone fissato su basi annua pari ad euro 84.744. Adesso dopo la verifica della documentazione si procederà alla firma del contratto. La ditta vincitrice dovrà fornire al Comune i seguenti servizi: realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale; l’emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti; l’attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico; l’attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe , nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune; l’attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility, la fornitura ed installazione di 42 parcometri e la manutenzione ordinaria a straordinaria della segnaletica stradale, dei parcometri e dell’intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione.

I parcheggi a pagamento saranno installati principalmente nel centro cittadino, nella zona del porto e nella riviera di Ponente. Gli stalli saranno 987, dei quali 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale nella fascia costiera di Ponente. Di contro 935 saranno gli stalli liberi (723 in centro e 223 sempre a Ponente regolamentata da disco orario eccetto residenti autorizzati). Diverse le novità, che caratterizzeranno il servizio della sosta a pagamento, sia per quel che riguarda la tariffazione, che l’individuazione delle aree cittadine, dove sono presenti gli stalli blu. Innanzitutto la suddivisione delle zone: saranno quattro prevedendo cinque settori. Il primo “centro urbano”, avrà due settori A e B, con previsione della sosta a pagamento dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30 tutti i giorni, comprese domenica e festività infrasettimanali. Il costo del ticket orario sarà diverso.

Nelle aree più vicine al centro, indicate come zona A (piano Baele, Cumbo Borgia, via Calì, Cassisi, Cavour, Chinigò, piazza Caio Duilio, marina Garibaldi sino a Santa Maria Maggiore, via Impallomeni, via Manzoni, piazza Mazzini, via dei Mille, via Regis, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo e via Umberto I) si pagherà un euro l’ora. Nelle zone B (via Siro Brigiano, via San Giovanni, via La Rosa, via Madonna del Lume, via Ten. Minniti e via Giorgio Rizzo) il biglietto sarà ridotto e costerà 80 centesimi/ora. Sempre il centro cittadino, individuato con la lettera C sarà a pagamento (costo un euro) dalle 20:30 alle 24:00 tutti i giorni, compresi i festivi; ma solo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre. Il settore D invece riguarda la zona balneare (via Marinaio d’Italia, San Papino, Grotta Polifemo sino alla Tonnara, per un totale di 171 posti): la tariffa applicata, esclusivamente nella stagione estiva dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni della settimana, sarà di 3 euro l’ora (ticket non frazionabile) per la mezza giornata e di 5 euro l’ora per l’intera giornata. Infine la tariffa agevolata, che rappresenta una novità, ed è prevista all’interno di piazza 25 Aprile, dove saranno disponibili 170 stalli. Qui il costo orario del biglietto è di 60 centesimi. In tutte le zone sono previste anche forme di abbonamento.