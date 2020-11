STOP THE COUNT!

(FERMATE IL CONTEGGIO!)

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

(QUALSIASI VOTO ARRIVATO DOPO IL GIORNO DELLE ELEZIONI NON VERRÀ CONTATO!)



Con questi post "urlati", Donald Trump ha iniziato oggi la sua giornata su Twitter, quella che dovrebbe segnare la fine, a partire dal prossimo gennaio, del suo mandato.

Ma Trump, come si può intuire da quanto scrive, non ci sta, e le prova di tutte per rimanere in carica... anche se è impossibile dire a che cosa possa mirare con i suoi appelli!

Trump vuole fermare il conteggio dei voti, perché...

Fmr NV AG Laxalt: ‘No Question‘ Trump Would Have Won Nevada ‘Convincingly‘ Without Mail-in Voting https://t.co/pm4Wpfr6x0 via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020



Ma il voto per posta in Nevada è valido, lo era prima che le persone andassero a votare e, pertanto, perché adesso non dovrebbe essere conteggiato? Mistero"!

Trump vuole fermare il conteggio dei voti, perché...

Jobless Claims Dip to 751,000, Lowest Since March https://t.co/dzuJpS78nb via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020



Ma il numero di posti di lavoro, che cosa c'entra con le elezioni e il conteggio dei voti? Oltretutto, se si dovesse andare a guardare i suoi risultati, allora sarebbe necessario valutare anche la diffusione del contagio da coronavirus che ieri negli Stati Uniti ha superato i 100mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre il numero di morti da febbraio è arrivato a superare i 233mila.

L'aspetto ancor più ridicolo, addirittura grottesco, della vicenda è costituito dal fatto che secondo Trump è necessario conteggiare solo le schede di quelli che lo hanno votato... come il bimbo che mette a disposizione la palla per giocare e poi la porta via se non lo fanno vincere.

Il guaio è che, negli Stati Uniti, c'è gente in giro che è disposta a prenderlo sul serio ed è pure armata!