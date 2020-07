Andrea Candolfo, il cantautore Milanese famoso per i singoli di successo come "Tra Le Nuvole" e "Il Tempo dona il Tempo", torna in studio, dopo il lungo periodo di lockdown per produrre il disco nuovo.

Non si sa ancora lo staff che prenderà parte al progetto, cosi come è ancora riservata la data di pubblicazione.

È lo stesso cantante ad affermare "La strada è ancora molto lunga, siamo solamente all’inizio".

Ricordiamo che l’ultimo disco di inediti di Andrea Candolfo risale al 2018, mentre solamente l’anno scorso ha regalato il successo de "Il Tempo Dona Il Tempo".