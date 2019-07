Pegaso D'Oro per il cinema ai registi del momento Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco

Che il film "Movimento, l'Ira di Achille", sia stato la rivelazione cinematografica del 2019, nel panorama cinematografico Italiano, lo confermano il successo ottenuto sia di pubblico che di critica!

I due registi Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco, che hanno scritto e diretto straordinariamente la pellicola, hanno portato nel Mondo del cinema, una ventata di freschezza ed originalità che ormai mancava da tempo!

Un film, reduce da riconoscimenti e premi prestigiosi, come il Festival Internazionale del cinema di Salerno, il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia ed ora il Pegaso D'Oro al Premio Internazionale Flaiano, giunto alla sua 46.a edizione.

I due registi sono stati accolti a Pescara, nella città del grande poeta Gabriele D'Annunzio, con un calore particolare da tutto il pubblico, segno che il film nelle sale cinematografiche è stato un grande successo!

Queste le parole a caldo di Stefania Capobianco, appena ricevuto il premio: «E' un'emozione indescrivibile ricevere il Pegaso d’oro per la cinematografia durante una manifestazione di prestigio come questa, “Mò Vi Mento - Lira di Achille è stata una meravigliosa avventura che, dopo tanti riconoscimenti, non poteva concludersi in un modo migliore di questo».

I due registi stanno già lavorando sulla prossima produzione cinematografica che vedrà proprio l'Abruzzo protagonista, con un cast di attori che si preannuncia "stellare"! Al momento però è ancora tutto "TOP SECRET"!