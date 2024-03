Il 19 marzo alle ore 11,30 a Villa Bonaparte sede della Ambasciata di Francia presso la Santa Sede (via Piave 23, Roma) si terrà una Conferenza stampa sulla "Questione Lauretana" - non nata da una visione mariana, ma dalla tradizione che vuole che la Casa di Maria a Nazaret sia stata trasportata dagli angeli proprio sul colle affacciato sull’Adriatico, verso Oriente - attraverso la ricostruzione storica contenuta nel volume di Fernando Frezzotti: “La Via degli Angeli – La traslazione delle Pietre della Santa Casa”.

A Villa Bonaparte, l’autore, illustrando il suo lavoro, approfondirà, tra gli altri temi, il ruolo avuto dalla Francia nella complessa operazione e che ha consentito anche una rilettura rivoluzionaria della biografia di Celestino V, il Papa del “gran rifiuto” e del suo breve pontificato e del ciclo di affreschi presente all’interno della Santa Casa; interverrà Ilaria Pagani, vicedirettore di “Studi Sull’Oriente Cristiano”, rivista bimestrale dell’Accademia Angelico Costantiniana e il principe Alessio Ferrari Angelo-Comneno di Tessaglia, discendente diretto dei Despoti di Epiro e Tessaglia, Presidente dell’Accademia Angelico Costantiniana di lettere arti e scienze – Angelo-Comneno APS.

Frezzotti ha imbastito con la sua pregevole opera una storia geopolitica, a tratti una spy story che ricostruisce nel dettaglio, in un arco temporale di oltre 21 anni, la traslazione della Santa Casa di Nazareth, salvata dalla Terrasanta. L’opera si affianca alla storia religiosa sin qui tramandata senza contrapporvisi ma, anzi, confermando ed avvalorando l’autenticità della reliquia, luogo privilegiato per il culto alla Vergine Maria.

Interessante nella vicenda il ruolo degli Angiò, dei Gran Maestri del Tempio e degli Angelo-Comneno Despoti dell’Epiro e della Tessaglia, di Celestino V, il Papa del “gran rifiuto”: tutto quanto summenzionato costituisce il filo conduttore del volume “La Via degli Angeli. La traslazione delle Pietre della Santa Casa” dello storico Fernando Frezzotti (Casa editrice “Il lavoro editoriale”) frutto di oltre un decennio di ricerche sulla via percorsa dalla Santa Casa prima di giungere a Loreto e sul ruolo avuto, a tal proposito, dagli Angelo Comneno, Despoti di Epiro e Tessaglia, dagli Angiò su committenza di Papa Gregorio X prima e, in seguito, di Papa Celestino V, dai Gran Maestri del Tempio francesi, Guillaume de Beaujeu e Jacques de Molay.