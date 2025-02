Dal 7 febbraio in rotazione radiofonica il brano estratto dall’album “Eudaimonia”.

Unendo la Synthwave a elementi caratteristici dell’Indie italiano, Danimon & Deriso presentano “Calypso”, un brano capace di catturare l’ascoltatore con il suo mix di nostalgia e leggerezza sin dal primo ascolto. Estratto dal disco “Eudaimonia”, il singolo sarà disponibile in promozione nazionale nelle radio a partire dal 7 febbraio. “Calypso” racconta una storia d'amore perduto, avvolta in un’atmosfera onirica che evoca immagini di oceani lontani e ricordi sbiaditi. Il testo colpisce per la sua profondità, con una linea melodica che dà vita a momenti di intimità e riflessione e un ritornello accattivante che lo rende perfetto anche per i momenti di spensieratezza. È il brano ideale sia per accompagnarsi in un viaggio notturno in macchina sia per vivere istanti di pura serenità.





La creazione della traccia ha una genesi singolare che riflette la personalità creativa dei due artisti. Deriso ha avuto l’ispirazione per l’intro di “Calypso” durante un momento quotidiano, mentre canticchiava sotto la doccia. Questo spunto è stato registrato e sviluppato immediatamente grazie alla collaborazione sinergica con Danimon. Gli artisti portano nel progetto le loro individualità uniche. Danimon, forte di una passione per la musica progressive e la sperimentazione, inserisce influenze diverse nei suoi lavori, trasportando l’ascoltatore in un universo sonoro unico che racchiude generi come Jungle, Hard Techno, Synthwave e Hip-Hop. Deriso, classe 2003, scrive e crea musica per esprimersi liberamente, con il rap come fondamentale punto di partenza. Il suo repertorio è vario e inclusivo, rendendolo un volto nuovo e originale nel panorama musicale italiano.

“Calypso” rappresenta l’incontro di due mondi complementari che danno vita a un singolo ricco di vibrazioni positive e intensità emotiva. Danimon & Deriso offrono un brano che invita a sognare e riflettere, costruendo passo dopo passo il loro percorso artistico con passione e autenticità.





