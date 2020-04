Numeri ancora leggermente in rialzo, il 9 aprile, rispetto a ieri, nella diffusione del contagio da Covid-19 in Italia. I casi totali nel nostro Paese sono adesso 143.626, 4.204 in più, mentre sono 96.877 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 28.470. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.399, quelli in terapia intensiva 3.605, mentre 64.873 si trovano in isolamento domiciliare.

Il numero totale dei deceduti, con i 610 odierni, adesso ha raggiunto 18.279.

I dati riferiti quest'oggi dalla Protezione civile, pertanto, sembrano confermare il gradino del nuovo plateau - in discesa rispetto ad una settimana fa - tra i 3mila e i 4mila nuovi contagi nell'arco delle 24 ore.



A Milano, all'aeroporto di Linate, sono arrivati oggi 73 medici volontari a supporto dell’emergenza Covid-19. Di questi, 20 resteranno in Lombardia, 18 andranno in Emilia Romagna, 16 in Piemonte, 13 in Liguria e 6 in Valle d’Aosta. Altri 12 sono stati trasferiti da Roma direttamente verso le Marche.

Si tratta del terzo gruppo di medici volontari, provenienti quasi tutti dalle regioni del Centro-Sud, che fanno parte della task force reclutata dalla Protezione civile. La prossima partenza è prevista intorno a metà aprile.