Trump ad Apple: per evitare i nuovi dazi che imporremo alla Cina inizia a produrre negli Stati Uniti

I prezzi di Apple potrebbero aumentare a causa dell'enorme aumento dei dazi che potremmo imporre alla Cina... ma esiste una soluzione semplice a costo zero, un incentivo fiscale. Realizza i tuoi prodotti negli Stati Uniti, anziché in Cina. Inizia a costruire nuovi stabilimenti, ora.

Questo il minaccioso tweet con cui sabato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto ad Apple, invitando il gigante di Cupertino ad iniziare a realizzare i propri prodotti negli Usa se, in futuro, vorrà evitare l'aumento dei dazi sull'importazione dei propri prodotti realizzati in Cina.

Venerdì, con una dichiarazione rilasciata a bordo dell'Air Force One, Trump aveva detto che la sua amministrazione ha in programma di aumentare i dazi sulle importazioni dalla Cina per beni pari a 267 miliardi di dollari.

Apple non ha rilasciato commenti ufficiali in relazione a tali dichiarazioni, anche se in una comunicazione interna alla propria rete commerciale, la società ha detto che i nuovi dazi potrebbero influenzare il prezzo di una "vasta gamma" di prodotti, tra cui l'Applle Watch, ma senza menzionare l'iPhone, aggiungendo che il loro peso avrebbe pesanti ripercussioni più sugli Stati Uniti che sulla Cina.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA