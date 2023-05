PORTICI – (Ernesto Genoni) - All’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici, mercoledì 24 maggio prossimo, presentazione del libro “Leggero come l’amore” del mons. Riccardo Mensuali: Riflessioni sul sentimento che sa durare, edizioni San Paolo.

Una lettura profonda e folgorante - così il commento alla pubblicazione del monsignor Mensuali, della Pontificia Accademia per la Vita, Città del Vaticano - che mette a nudo i mali e le fragilità delle relazioni contemporanee e suggerisce come ritornare a metterle in una cornice di senso. Un Amore moderno è un Amore leggero. Come lo spirito, come la grazia. Per questo sa durare e mantenersi. La presentazione avrà luogo, nella sala conferenze dello storico palazzo Serra di Cassano in via Zumbini.

Un pamphlet gustosissimo, circa 240 pagine – riporta la sinossi - che passa dall’homo sapiens alla Traviata, da John Updike a Pirandello, per arrivare a dire, attraverso la meravigliosa trama del Vangelo, che l’amore è necessario all’umanità. Ma c’è di più: l’amore che dura, illuminato dalla grazia, salva gli uomini, perché la frammentazione delle storie, la liquidità dei legami rischiano di smarrirli e di riportarli, se vogliamo leggere la storia del mondo, a un’età primitiva, dura come la pietra.

Dopo i saluti istituzionali del prof. Ciro Romano, Rettore dell’Università Popolare Cattolica l’UNIUPC “Montemurro-D’Ippolito” (a destra nella foto), gli interventi della prof.ssa Maria Luisa Iavarone, Univ. Parthenope e Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale; la dott.ssa Caterina Spezzano, Dirigente Tecnico Ministero Istruzione; prof.ssa Immacolata Di Somma Segretaria Nazionale Associazione Famiglie Numerose. Modererà la dott.ssa Elena Severino, giornalista. Intermezzi musicali a cura del maestro Giancarlo Amorelli del Teatro San Carlo di Napoli.

Riccardo Mensuali, che sarà presente alla presentazione, è sacerdote dal 1994 e presta il suo servizio presso la Pontificia Accademia per la Vita. È membro della Fraternità Sacerdotale Missionaria di Sant’Egidio. Dal 2012 al 2016 ha lavorato al Pontificio Consiglio per la Famiglia.