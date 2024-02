Ne "Il Salotto delle Celebrità" Elevate Milano: Trasformare la Moda in un'Esperienza Sensoriale con BLADE e Musica.



In un mondo dove l'originalità e l'audacia definiscono i confini dell'eccellenza, Elevate Milano emerge come un faro di innovazione nel settore della moda. Con il suo gioiello distintivo, il BLADE, l'azienda si propone di rivoluzionare l'accessorio di moda tradizionale, trasformando ogni apparizione in un'affermazione di stile unica e all'avanguardia. In questa intervista esclusiva, scopriremo la visione, i progetti futuri, e l'importanza della musica per Elevate Milano, delineando il percorso di un brand determinato a lasciare un segno indelebile nel mondo della moda.





"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

La nostra missione è rivoluzionare l’accessorio di moda tradizionale. Il BLADE è il nostro gioiello distintivo, un modello audace che incarna la nostra rivoluzione creativa. Elevate Milano nasce con l’obiettivo di sorprendere. Quando indossi un BLADE, non passi inosservato. Il nostro brand è sinonimo di un’identità precisa, uno stile unico e all'avanguardia. Crediamo che la moda sia emozione, il Blade è un'emozione che si materializza.



"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Stiamo esplorando nuove collaborazioni con designer e artisti. Anticipiamo una collezione esclusiva Blade con materiali come la fibra di carbonio, e leghe speciali. l'apertura di un secondo punto vendita presso il centro commerciale “Cuore adriatico” a Civitanova Marche e poi l’espansione internazionale.



"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Vogliamo far conoscere Elevate Milano e il BLADE al mondo, e questa è l'occasione giusta.



"In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?"

Sicuramente La musica ci ha ispirato. Artisti come i Daft Punk hanno lasciato un’impronta indelebile sulla moda e la cultura. Con il loro stile unico e audace, hanno influenzato una generazione di artisti e appassionati di musica elettronica. I loro iconici caschi, abiti futuristici e l’approccio all’avanguardia hanno trasformato la percezione della moda nel contesto della musica elettronica.