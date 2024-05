Ares Ambiente si distingue come un esempio concreto di innovazione e sostenibilità. Fondata nel 2008 da Marco Domizio, l’azienda ha tracciato un percorso costellato da successi, ponendosi come modello ideale nel settore della gestione dei rifiuti.



L’impianto di compostaggio di Ares Ambiente

Il cuore dell’operazione di Ares Ambiente è il suo impianto di compostaggio, un esempio tangibile di eccellenza tecnica e impegno per un futuro più verde. Questo impianto non è solamente un luogo dove i rifiuti organici trovano nuova vita sotto forma di compost di alta qualità, ma rappresenta una testimonianza della filosofia aziendale grazie alla quale i rifiuti vengono trasformati in risorse preziose. Ciò che distingue il Gruppo è il suo approccio olistico alla gestione dei rifiuti. Ares Ambiente si pone come un ponte tra tutti gli attori coinvolti, garantendo efficienza, trasparenza ed eccellenza in ogni fase del processo, dalla raccolta alla trasformazione. Questo approccio allineato ai principi dell’economia circolare si traduce in soluzioni complete e sostenibili, che non solo mitigano l’impatto ambientale dei rifiuti ma li trasformano in risorse utili per la società.



Ares Ambiente: il processo di produzione del compost

Al centro della mission di sostenibilità si trova l’impianto di compostaggio di Ares Ambiente, un vero e proprio esempio di ingegno tecnologico. Con una capacità di processare fino a 40.000 tonnellate di rifiuti organici all’anno, di cui 35.000 di F.O.R.S.U. e 5.000 di frazione verde, l’impianto ridefinisce gli standard del settore. Il processo di produzione del compost segue un approccio ispirato alla natura stessa, accelerando la decomposizione attraverso metodi aerobici che riproducono le fasi del ciclo naturale. Dall’accettazione dei rifiuti alla fase di maturazione finale, ogni passaggio è organizzato con cura e precisione per garantire la massima qualità del compost prodotto. Si tratta di una risorsa preziosa ricca di nutrienti che contribuisce attivamente alla rigenerazione dei suoli agricoli.