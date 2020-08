Siamo nel futuro e Amazon ottiene il via libera dalla Federal Administration Aviation per consegnare a domicilio tramite droni tramite Prime Air, un futuro sistema progettato per consegnare i pacchi ai clienti entro 30 minuti.

La FAA ha certificato Amazon Prime Air come vettore aereo, permettendo in tal modo il via libera alle prime consegne commerciali che inizialmente verranno effettuate sulla base di un programma sperimentale.

L'autorizzazione riguarda il trasporto di oggetti su piccoli droni la cui operatività va oltre quella che viene definita come "distanza visibile" all’operatore.

Amazon inizierà la sperimentazione negli Stati Uniti, utilizzando un drone ibrido di nuova generazione a forma esagonale, già presentato lo scorso anno.

"Questa certificazione è un importante passo avanti per Prime Air e indica la fiducia della FAA nelle procedure operative e di sicurezza di Amazon per un servizio di consegna autonomo con droni che in futuro permetterà di inviare pacchi ai nostri clienti in tutto il mondo", ha dichiarato David Carbon, vicepresidente di Amazon.

Sulla stessa scia di Amazon stanno già operando Wing, società di Alphabet, e UPS che da tempo stanno effettuando dei test, rispettivamente, in Virginia e nella Carolina del Nord.