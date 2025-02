La recente eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta ai rigori contro l’Empoli, in lotta per la salvezza, segna un ulteriore passo indietro per un club che, un tempo, dominava incontrastato il calcio italiano. Con questa uscita, la squadra bianconera esce dal terzo torneo su cinque cui ha preso parte in questa stagione, evidenziando una crisi profonda che si protrae ormai da diversi anni.

Dopo essere stata eliminata dalla Supercoppa Italiana e dalla Champions League, la Coppa Italia sembrava rappresentare l’ultima concreta occasione per conquistare un trofeo in questa stagione. Tuttavia, anche questa speranza si è dissolta, lasciando la Juventus con un’unica priorità: mantenere almeno il quarto posto in campionato per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.

Un tempo, la Juventus era sinonimo di vittoria, una macchina perfetta costruita con metodo e disciplina sotto la guida dell’Avvocato Gianni Agnelli. Dopo la sua scomparsa, la squadra ha conosciuto alti e bassi, ma il declino degli ultimi anni sembra essere più strutturale che temporaneo. Le scelte societarie hanno privilegiato il rinnovamento con giovani promesse e la riduzione del monte ingaggi, sacrificando giocatori di esperienza e qualità. Un progetto che, ad oggi, non ha portato i risultati sperati.

Il tecnico attuale, Thiago Motta, ha introdotto un gioco più offensivo, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Il suo futuro sulla panchina della Juventus dipenderà dai due tornei rimasti: il campionato e il nuovo torneo internazionale per club che si terrà negli Stati Uniti a giugno. Quest’ultimo rappresenta una competizione di prestigio, dove le migliori squadre del mondo si affronteranno in una fase a gironi prima di entrare nel vivo con gli scontri diretti, presumibilmente tra squadre europee e sudamericane.

Se Motta riuscirà a centrare l’obiettivo Champions, potrebbe ottenere un’altra chance per ricostruire la squadra, altrimenti la società potrebbe optare per un nuovo allenatore. Alla Juventus non basta avere pazienza. Per i bianconeri la vittoria è una necessità più vitale dell’aria che si respira.

Guardando al futuro, la Juventus dovrà trovare un equilibrio tra il bisogno di rinnovamento e la necessità di mantenere alta la competitività. Senza un progetto chiaro e una strategia vincente, il rischio è che la Signora del calcio italiano resti solo un ricordo di tempi migliori. Il DNA vincente che l’Avvocato aveva instillato nella squadra sembra oggi una eco lontana. Toccherà alla dirigenza e allo staff tecnico dimostrare di poter riportare la Juventus ai fasti di un tempo.