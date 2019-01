Nello splendido scenario della Fortezza da Basso di Firenze inizia la 95esima edizione di Pitti Immagine Uomo

Tornano nello splendido scenario della Fortezza da Basso di Firenze, gli eventi esclusivi di Pitti Immagine Uomo.

La 95esima edizione si svolgerà dal dal 8 all'11 gennaio, su una superficie di 60 mila metri quadrati e vede la partecipazione di 1230 marchi dei quali il 44% esteri, che presenteranno le collezioni per l’autunno/inverno 2019/20.

Sono attesi 36 mila visitatori ed oltre 25 mila compratori dei quali 9.200 dall'estero. Questi sono solo alcuni dei dati e dei numeri di Pitti Immagine Uomo 95.

I principali mercati esteri di riferimento sono: Giappone, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna, Turchia, Francia, Cina, Svizzera, Corea, Stati Uniti, Russia, Belgio, Austria e Svezia. Il tema guida del 2019 è ‘The Pitti Box’.

Il designer belga Glenn Martens sarà il guest designer di questa stagione con il suo brand basato a Parigi Y/Project, vincitore lo scorso anno del prestigioso Andam Fashion Award, il premio francese dedicato ai giovani talenti della moda.

In occasione di Pitti Uomo 95, Gucci presenta il nuovo allestimento espositivo delle Period Room del Gucci Garden, all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia in Piazza della Signoria.

Pitti Immagine e tutti i suoi eventi rappresentano la vetrina internazionale della moda italiana, un eccezionale punto di riferimento per il Made In Italy apprezzato in tutto il mondo.

Cesare Monteleone