Non esaltante il debutto in trasferta delle due italiane in Europa League, con il Napoli che ottiene un pareggio, mentre la Lazio è stata sconfitta seppur di misura.

Dato che il Napoli in Inghilterra non ha mai vinto, anche ieri sera sul campo del Leicester non ha voluto mancare nel mantener viva la tradizione e così il match tra gli undici di Spalletti e quelli di Brendan Rodgers è terminato 2-2, con i padroni di casa che erano passati in vantaggio nel primo tempo con Ayoze Pérez, dopo una splendida azione corale, e dopo avevano raddoppiato nella ripresa con Harvey Barnes.

Al 2-0 del Leicester ha risposto Victor Osimhen con una doppietta nell'ultimo quarto del match, con il Leicester che è pure rimasto in dieci per l'espulsione di Wilfred Ndidi nei minuti di recupero.

Nel Gruppo C, è il Legia Varsavia a condurre la classifica, dopo aver battuto lo Spartak Mosca, mentre Napoli e Leicester seguono con un punto.



La Lazio, invece, ha perso contro i turchi del Galatasaray per un'incredibile papera del suo portiere, Thomas Strakosha. Nel primo tempo, il Galatasaray domina ed è spesso padrone del campo, con la Lazio che cerca di controllare l'avversario e di sfruttare in ripartenza gli spazi lasciati dalla squadra di Terim. Nella ripresa il copione non cambia, anche se i biancocelesti sfiorano il vantaggio con Luis Alberto. Poi arriva l'autogol di Strakosha che, nel tentativo di deviare una svirgolata in chiusura di Manuel Lazzari, mette il pallone nella sua porta.

La Lazio è adesso ultima nel Gruppo E con zero punti, a seguito del pareggio per 1-1 tra Marsiglia e Lokomotiv Mosca.



Va meglio per la Roma in Conference League, contro il CSKA Sofia. Son i bulgari a passare per primi in vantaggio al 10' con Graham Carey. Però, successivamente, arrivano i gol di Pellegrini ed El Shaarawy a ribaltare i lrisultato già alla fine dei primo tempo. Nei secondi 45 minuti la Roma fa altre tre reti con Pellegrini, autore pertanto di una doppietta, Mancini e Abraham, siglando così il definitivo 5-1, per la sesta vittoria consecutiva della Roma in questa stagione.

La Roma conduce il Gruppo C insieme al Bodø/Glimt.