Nella serata di mercoledì i leader dei partiti di maggioranza che supportano il governo Meloni si riuniranno per discutere di finanziaria, o meglio di cosa potranno fare nella prossima legge di bilancio e soprattutto di cosa non potranno fare e di come spiegarlo agli italiani, mentre proseguono le operazioni di distrazione di mass con dichiarazioni, sottolineate da atteggiamenti al limite del grottesco, che i protagonisti del post fascismo ci regalano con i post che pubblicano sui loro profili social.

Ecco così che Salvini annuncia i soliti inasprimenti penali da approvare nel prossimo CdM, il n. 49, che si terrà giovedì di cui saranno protagonisti i minorenni, mentre Meloni si autoritrae sorridente con la corte dei parlamentari al seguito dopo la riunione, di tipo aziendale, avuta con loro per fare una sorta di serrate le fila prima degli impegni (difficili se non impossibili) del prossimo autunno.

L'importante è far credere agli italiani distratti, per i gaudenti e i fanatici non c'è bisogno di alcuno sforzo, che l'Italia della Meloni è, per dirla alla Voltaire, il migliore dei mondi possibili.

Ma è proprio così?

Secondo le opposizioni non proprio e, in base a ciò che dicono, i fatti stanno a dimostrarlo.

Una domanda in tal senso alla presidente Meloni, ad esempio, l'ha rivolta il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni;

"In un anno le famiglie hanno acquistato il 10% in meno di cibo, ma spendendo comunque di più a causa dell’inflazione. Ad Agosto il prezzo del gas è tornato a salire dopo mesi di calo, anche se guardando alla propria bolletta non si direbbe [oggi è comunque sensibilmente diminuito, ndr], mentre a settembre, tra pochi giorni, finiranno i sostegni del governo alle famiglie contro il caro bollette, proprio alle porte dell’autunno.Quello che vorrei chiedere alla presidente è molto semplice: ma secondo lei, come fa oggi a tirare avanti una famiglia, soprattutto con figli?Tra bollette, affitti e stipendi bassi come quelli che abbiamo in Italia, spesso uno solo, con tutte le spese del rientro a scuola e magari anche una visita medica imprevista, che non può aspettare e quindi ci si deve rivolgere al privato.Non penseranno mica di cavarsela con una ridicola carta da un euro al giorno o dando ancora la colpa a chi c’era prima, vero?"

Alla domanda di Fratoianni si potrebbero aggiungere altre richieste, come ad esempio i ristori per gli alluvionati all'Emilia Romagna, il caro mutui, il caro benzina, il crollo del Pil, il Pnrr che ormai è storia, ecc. ma sarebbe inutile, perché la domanda è una domanda retorica di cui conosciamo già la risposta, quella con cui Giorgetti ha "tirato la volata" ai disperati delle tante agenzie Stefani che, dichiarandosi giornalisti, passano il loro tempo (spero per loro a cottimo) a fare la propaganda in favore di Meloni e del suo governo.

Costoro da giorni ripetono l'ultima verità del (post) fascismo: che l'Italia è in rovina a causa del Superbonus del perfido Giuseppe Conte, disegnato come una riedizione 2.0 del n.1 della Spectre nei vecchi film di James Bond.

Peccato per loro, però, che Nomisma, già ad inizio anno, si fosse espressa sul Superbonus in termini meno melodrammatici... Ma l'importante, per Meloni e i suoi ministri, è trovare un responsabile che giustifichi la loro incapacità, in fondo, basta ripetere una bugia cento, mille, un milione di volte per farla diventare una verità.

Ma le bugie hanno le gambe corte...