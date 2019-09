A Milano l'8 ottobre 2019 torna CX Now

CUSTOMER EXPERIENCE NOW.

Retail and Beyond.

Milano, 8 ottobre 2019







Il punto di incontro tra aziende che vendono prodotti/servizi al cliente

e fornitori di tecnologie digitali innovative per la customer experience.



Customer eXperience Now - Retail and beyond torna con un imperdibile appuntamento l’8 ottobre a Milano, presso il Centro Servizi Bezzi del Banco Popolare di Milano. www.cxnow.it

L’evento è il punto di incontro tra selezionati manager di aziende interessate ad approfondire il ruolo e le potenzialità delle tecnologie digitali innovative per la customer experience e fornitori di soluzioni e tecnologie emergenti, quali Realtà Aumentata, Chatbots, Intelligenza artificiale, Omnicanalità, Blockchain, CX Analytics.







Il confronto tra il mondo della domanda e quello dell’offerta sarà fonte di interessanti spunti su come sia possibile, in un contesto di continua Digital Transformation, fornire al cliente lo stesso livello di customer experience on-line e on-site, offrendo un’esperienza più profonda, ricca, coinvolgente e personalizzata, in grado di generare maggiori vendite e migliorare il grado di soddisfazione e fidelizzazione.

CX Now è il luogo ideale per scoprire le case history di Customer Experience più coinvolgenti, innovative e concretamente utilizzabili tramite gli interventi in conferenza e i momenti di networking tra i partecipanti.







Tra gli altri, porteranno la loro testimonianza: FASTWEB, MSC CROCIERE, BANCO BPM, LEROY MERLIN, RTL 102.5, UNILEVER, ASSOCIAZIONE PARCHI PERMANENTI ITALIANI.

Elenco completo degli speaker http://www.cxnow.it/speaker-2019/

Agenda della conferenza http://www.cxnow.it/agenda-2019/

L’evento è sponsorizzato da AXIS COMMUNICATION, ESRI Italia, LIFEdata, OPEN REPLY

Networking & Knowledge Partner GEOSMARTCAMPUS, FUTUREBERRY, KANTAR, TRADELAB

Per maggiori informazioni: www.cxnow.it

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie ICT più innovative- in particolare IoT, AI, Blockchain, AR/VR - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che hanno offerto occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Innovability è il partner ideale per disegnare, organizzare e realizzare eventi B2B di successo nel settore delle tecnologie ICT e multimedia.

