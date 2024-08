I caccia F-16 sono già in Ucraina. Questo è quanto ha dichiarato domenica il presidente Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata delle Forze Aeree delle Forze Armate ucraine. A supportare l'annuncio il passaggio in volo sulla località dove si celebrava l'evento di caccia MiG-29, Su-27 e F-16.

Zelensky ha sottolineato che Kiev ha adesso avviato una nuova fase dello sviluppo delle proprie forze aeree portando l'aviazione militare allo stesso livello di quelle occidentali.

"Abbiamo tenuto centinaia di incontri e negoziati per rafforzare le capacità della nostra aviazione, per rafforzare le capacità della nostra difesa aerea e delle nostre Forze di Difesa. Spesso abbiamo sentito la parola "impossibile" come risposta, ma abbiamo reso possibile ciò che non lo era grazie alla nostra ambizione, alle nostre necessità , e ora è effettivamente una realtà, una realtà nei nostri cieli. Gli F-16 sono in Ucraina. Ce l'abbiamo fatta", ha detto Zelensky.

Il presidente ucraino ha sottolineato che il numero di F-16 e di piloti addestrati è però ancora insufficiente. L'Ucraina è in attesa di ulteriori caccia dai paesi partner, mentre piloti e tecnici continuano ad effettuare i corsi di formazione.

Zelensky ha poi aggiunto di voler convincere i paesi vicini ad abbattere i missili russi indirizzati verso i loro confini:

"Questo è il tipo di coalizione di cui abbiamo davvero bisogno oggi. Dopo tutto, è una grande responsabilità per un singolo paese vicino aiutarci ad abbattere missili. Sebbene io creda che questo avrebbe dovuto essere affrontato molto tempo fa, penso ci sia un altro strumento: che i paesi NATO discutano con l'Ucraina la possibilità di una piccola coalizione di paesi confinanti che abbattano i missili nemici", ha concluso Volodymyr Zelenskyy.

Il Capo dello Stato ha incaricato i diplomatici ucraini di organizzare un incontro con l'Alleanza Atlantica nel formato del Consiglio NATO-Ucraina per discutere la questione.:

