Dopo il successo del Cubed party con The Cube Guys di sabato 12 marzo, al Qi Clubbing di Erbusco (BS) ecco un altro grande evento musicale con protagonisti internazionali della scena elettronica: alla console del Qi Clubbing arrivano i DJs from Mars, italiani ma attivi in tutto il mondo con le loro scatole in testa e la loro energia.



Il loro essere mascherati in console sembra mettere al centro non il consueto divismo di tante star del mixer o della musica e neppure chissà quale concetto sofisticato: i DJS from Mars arrivano da parte, hanno la testa nelle loro scatole e fanno divertire come pochi. Al centro della scena non ci sono loro: c'è il divertimento del pubblico. I loro Bootleg sono celeberrimi tra appassionati ed addetti ai lavori, li hanno portati al top della scena musicale, fino ad avere una collaborazione costante con David Guetta e qualche tempo fa pure uno spazio specifico su Radio Deejay. Al mixer c'è anche Alessandro Lopez, mentre alla voce arriva Kevin Salvato.



E non è tutto: i DJs from Mars suonano davvero in mezzo mondo: il 18 marzo, prima di arrivare al Qi Clubbing sono a Pristina, in Kosovo, mentre il 25 ed il 26 marzo si spostano in Danimarca.



Venerdì 18 marzo invece al Qi Clubbing va in scena il party Fuego X Drip, un party con musica reggaeton e hip hop. In console arrivano Maloney, O'Neal e Diecieuro, mentre alla voce c'è Big Tizz.

Qi clubbing Via Dell'industria, 83 - Erbusco (BS)

Uscita A4: Rovato

Info e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria)

(+39) 340 969 1787



Uno dei più recenti post di Qi Clubbing su Instagram

www.instagram.com/p/Cao2VzmsYq-/