Essere o Diventare Dj Producer: da marzo 2019 a Confartigianato - Brescia, un vero percorso professionale per diventare dj

Da marzo a fine giugno 2019 Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale – UPA Servizi organizza "Essere o Diventare Dj Producer" Ideato da Paola Peroni, dj producer con la sua Intercool Srl e spesso in onda su Radio Studio Più, non un è semplice corso. "Essere o Diventare Dj Producer" è un lungo e variegato percorso professionale che metterà in contatto chi partecipa con un un team di esperti del settore musica e spettacolo che sveleranno segreti della console e del music biz, racconteranno le loro esperienze e spiegheranno come produrre e realizzare le idee musicali a chi partecipa.

Gli argomenti trattati in "Essere o Diventare Dj Producer" sono tanti: si racconterà la storia della radio e altre curiosità musicali, si parlerà di SIAE e diritto d'autore, di come costruirsi un'immagine vincente, si approfondiranno le diverse tecniche di mixaggio, produzione musicale... e molto altro ancora...

"Essere o Diventare Dj Producer" è rivolto sia a neofiti del genere per cui è prevista la partecipazione all'intero percorso, sia a chi ha già frequentato il corso base. E' infatti possibile frequentare solo i seminari specialistici di approfondimento e una parte di prove pratiche.

Tra i docenti (le loro biografie sono disponibili in calce al comunicato), oltre a Paola Peroni, l'deatrice di "Essere o Diventare Dj Producer", ci sono Graziano Fanelli, uno delle colonne musicali di Radio Studio Più; Mauro Farina – The Saifam Group Srl, discografico che collabora con star come Laura Pausini; Gianfranco Bortolotti – Media Records Evo, discografico che ha scoperto decine di talenti tra cui Gigi D'Agostino e Mr.Rain; Willy Marano - Management e Booking, collabora con artisti come Vasco Rossi ed Eiffel 65; Maddalena Damini, direttore artistico e voce simbolo di Radio Brescia Sette; Lorenzo Tiezzi - ltc, comunicatore, blogger e giornalista specializzato in divertimento: tra i suoi attuali clienti ci sono il Circus beatclub di Brescia e Idol, party che prende vita all'Eden di Ibiza; Madame Sisi, cuore e la mente di Art Club Musical Theatre - Desenzano (BS), uno dei locali di maggior successo in Italia.

Info e prenotazioni "Essere o Diventare Dj Producer"

area.formazione@confartigianato.bs.it

Tel. 030 3745227

essereodiventaredj@intercool.it

https://www.facebook.com/essereodiventaredeejayradioshow/



Sedi del Corso

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

via Orzinuovi, 28 - Brescia

via Mella 4

Art Club Disco, via Mella 4 - Desenzano del Garda (BS)





Ecco infine un accenno del programma di "Essere o Diventare Dj Producer"



PROGRAMMA

· Introduzione corso, questionario di ingresso "conosciamoci"

· Cenni sulla storia della musica, generi musicali, tecniche di mixaggio

· SIAE: cos'è il diritto d'autore e come si tutela – la figura dell'editore musicale – Le Sincronizzazioni - I Campionamenti – Bootleg – Mashup – Compilazione del borderò serate

· Gli strumenti del DJ: Vinile, CD, Digital File.

· Introduzione al Software di mixaggio digitale, e pratica di mixaggio digitale e classico

· Mixaggio: vinile, cd base.

· Mixaggio digitale: pratica.

· Cenni sulla storia della Radio, nascita delle radio locali, la selezione della musica e il clock, tecniche di trasmissione, l'utilizzo della voce.

· Service impianti Audio, equalizzazioni del suono

· Social network per DJ, come incrementare i followers e promuovere un artista attraverso le piattaforme digitali.

· Come comunicare, soprattutto online ma non solo, l'attività di dj: biografia, foto, gestione dei social network, radio show, i feedback dai dj e dai media (radio, siti, etc.), come comunicare produzioni e serate. Ufficio stampa: quando serve e quando no.

· Costruire l'immagine: logo, video teaser, photo shooting

· Discografia e management

· I software utilizzati per produrre musica

· Pratica DJ Producer, scelta dei suoni, compressione, mastering

· Serata conclusiva: valutazione allievi

· Evento consegna diplomi e dj set allievi.





STAFF

Paola Peroni

(Tecniche di mixaggio dall'analogico al digitale, settaggi console, pratica e teoria).

DJ Producer A&R ideatrice del corso Essere o Diventare DJ: anni di esperienza in console come DJ e Produttore, lavora nella sua società Intercool Srl e collabora con le migliori Label e DJ e con Radio Studiopiù.

www.paolaperoni.it





Graziano Fanelli

(Tecniche di mixaggio digitale audio e video, produzione base e avanzato).

Il maestro, così è soprannominato dai suoi fan e allievi, fa ballare in discoteca e alla radio e crea canzoni dagli anni 90… una colonna portante di Radio Studiopiù. www.grazianofanelli.com





Mauro Farina – The Saifam Group Srl

(SIAE: cos'è il diritto d'autore e come si tutela – la figura dell'editore musicale – Le Sincronizzazioni - I Campionamenti – Bootleg – Mashup – Compilazione del borderò serate)

Artista, Produttore, Imprenditore, uno degli inventori della Italo Dance Music Made in Italy esportata in tutto il mondo. Fondatore di The Saifam Group Srl, vanta uno dei più importanti cataloghi editoriali che include artisti come

LAURA PAUSINI – FRANCESCO GABBANI – MODA' – FABRI FIBRA – CLUB DOGO – EROS RAMAZZOTTI – ERMAL META – PITBULL – EMIS KILLA – MARCO MENGONI – ALEX GAUDINO – IVANA SPAGNA e molti altri.

www.saifam.com





Gianfranco Bortolotti – Media Records Evo

(Produttore Discografico e Talent Manager, racconterà la sua lunga esperienza nel music gusiness)

Il Guru della House e della Techno Music, ora del Rap e della Trap.

Instancabile produttore di Hits e Inventore della Eurodance degli Anni '90. Ha creato e prodotto Dj come Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, Tiesto Bob Sinclar, Armin Van Buuren e moltissimi altri. Ha lanciato label di successo, tra le altre, Media Records, Noise Maker, Heartbeat, UMM o BXR. Oggi Gianfranco Bortolotti punta sull'Urban con talenti come come Mr. Rain, Il 3, LGND e la produzione di format Tv come Real Talk

www.mediarecordsevo.com





Willy Marano - Willy Marano Management

(Da anni attivo in Management e Booking, racconterà la sua esperienza e darà preziosi suggerimenti)

La lunga esperienza di Willy Marano ha inizio nel 1995 per la GIG Promotion di Milano. Il lavoro si estende agli altri artisti dell'agenzia a cui all'epoca si affidavano Albertino, Linus, Nicola Savino, Platinette, Alexia, Marvin, Andrea Prezioso, Giorgio Prezioso e tanti altri, fino a quando nel 2000 inizia anche la collaborazione con gli Eiffel 65 e Gabry Ponte come Tour Manager. Nel 2010 nasce la Willy Marano Management che da subito diventa una realtà solida e di riferimento nell'ambiente, rappresentando gli Eiffel 65, Marvin e Andrea Prezioso e altri TOP della dance anni 90. Dal 2012 inizia la collaborazione con Vasco Rossi per l'apertura dei concerti che ancora oggi prosegue. Nel frattempo l'agenzia cresce in maniera esponenziale e ingaggia artisti top degli anni '90 e del panorama dance nazionale ed internazionale; allo stato attuale, oltre agli Eiffel 65, la Willy Marano si occupa in esclusiva di Marvin & Andrea Prezioso, Boostedkids (Dj Internazionali), Alexia, Luis Rodriguez (Produttore Dance), Dj Kubik & Cire (con un progetto anni 90). www.willymarano.com



Maddalena Damini - Radio Bresciasette

(Cenni sulla storia della Radio, nascita delle radio locali, la selezione della musica e il clock, tecniche di trasmissione, l'utilizzo della voce).

Attuale direttore artistico di Radio Bresciasette: la voce al femminile del mattino, propone e commenta notizie che rimbalzano dal mondo web e ogni giorno intervista artisti e ospiti in radio. www.radiobresciasette.it





Lorenzo Tiezzi - ltc

(Ufficio Stampa e Comunicazione online ma non solo: come comunicare l'attività di un dj: biografia, foto, gestione dei social network, radio show, i feedback dai dj e dai media - radio, siti. Gli errori da non fare, gli esempi da copiare).

Giornalista, blogger e comunicatore (o viceversa,) ha da anni gestisce da anni la sua agenzia ltc. Tra gli altri ha lavorato con Buddha Bar, Red Bull, Tiesto, Hotel Costes, Samsara Beach, Ludovica Pagani, Musicaeparole, NightGeoSessions (Comune di Milano, A2A, Claudio Coccoluto...), Media Records, Time Records, SILB, Asso Intrattenimento, Praja - Gallipoli, Audioglobe, Vida Loca, Shade Music Festival, Bolgia, Musicaeparole, Ben Dj, Sunbreak Malta by Club MTV, Cristian Marchi, Too Late, Auditorium di Milano, Orchestra Verdi Milano, Orchestra Bagutti, Kumusic, Level Up Milano, Samuele Sartini, Villa Bonin (...).

www.lorenzotiezzi.it





Madame Sisì - Art Club Musical Theatre

(Grazie alla collaborazione con Madame Sisì, titolare di uno dei locali di maggior successo di tutta Italia, i partecipanti ad "Essere o Diventare DJ Producer" potranno capire cosa vuol dire suonare all' Art Club Musical Theatre di Desenzano. Qui infatti verranno eseguite le lezioni di pratica in console al mercoledì sera: gli allievi del corso avranno la possibilità di esercitarsi al mixer insieme ai docenti e potranno invitare i loro amici ad assistere alle loro prove nella sala dedicata al nostro corso).

Madame Sisi è il cuore e la mente di Art Club Disco. www.artclubdisco.com