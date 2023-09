Un tempo, gli stand fieristici erano spazi statici in cui un'azienda metteva in mostra prodotti o materiali promozionali per i visitatori. Oggi questo approccio è completamente superato: gli allestimenti puntano a creare esperienze immersive, coinvolgendo attivamente il pubblico e trasformando la visita in un evento indimenticabile.

Le fiere e le manifestazioni moderne sono sempre più interattive. Gli stand si stanno evolvendo in installation in cui ogni dettaglio è studiato per stupire e attrarre, rimanendo impresso nella memoria dei visitatori molto più a lungo di un semplice dépliant o catalogo.

Per le aziende che partecipano a fiere ed eventi, è fondamentale comprendere questa trasformazione ed affidarsi a partner specializzati capaci di dare vita alle loro idee attraverso stand che offrano esperienze totalizzanti.

Uno degli elementi chiave è la componente multisensoriale. Luci, suoni, profumi, superfici da toccare vengono integrati negli stand per coinvolgere i cinque sensi del visitatore. Ad esempio, per una mostra sul cioccolato sono stati creati percorsi olfattivi in cui ad ogni varietà era abbinato il relativo aroma. L'impatto emotivo di sollecitare più sensi è enorme.

Anche giochi di luci e proiezioni interattive trasformano lo stand in un'attrazione. I visitatori possono muoversi nello spazio attivando effetti dinamici e contribuendo a creare in prima persona una storia visuale che si sviluppa intorno a loro. È un modo per renderli protagonisti.

La realtà aumentata aggiunge ulteriore coinvolgimento. Scaricando una app su smartphone o tablet, le persone possono virtualmente provare prodotti, vedere oggetti prendere vita nello stand, partecipare a quiz interattivi blended con l'esperienza reale. Le possibilità sono infinite.

Anche la tecnologia di riconoscimento facciale sta entrando negli stand fieristici. Installazioni che reagiscono ai visitatori in modo personalizzato, schermi che li identificano per mostrare contenuti specifici, assistenti virtuali che li chiamano per nome creano un'esperienza sorprendentemente personalizzata.

Oltre al digitale, sono molto efficaci installazioni artistiche legate al tema del brand. Sculture cinetiche, pareti interattive, elementi che incoraggiano i visitatori a scattare foto da condividere sui social: tutto concorre a creare un'esperienza unica e "instagrammabile".

Gli esperti di allestimenti fieristici sanno trasformare ogni idea in realtà. Un brand di cosmetici può avere uno stand con specchi interattivi che eseguono virtual make-up; uno di turismo, una cabina che simula un volo immersivo sulla destinazione promossa. I limiti sono superati.

Ovviamente l'interattività non preclude l'esposizione classica di prodotti, che possono essere valorizzati con corner dimostrativi, isole tematiche, pareti attrezzate. Ma il coinvolgimento esperienziale cattura l'attenzione dei visitatori, facendo vivere il brand in modo memorabile.

Per le aziende che partecipano a fiere ed eventi, è chiaro che non basta più acquistare spazi generici. Occorre lavorare con professionisti che sappiano trasformare il proprio stand in un ambiente interattivo e multisensoriale. Solo così l'esperienza in fiera può diventare indimenticabile e distinguersi dalla massa.

Dall'idea iniziale alla realizzazione, un partner qualificato segue passo passo il cliente per creare soluzioni su misura capaci di stupire, coinvolgere, far vivere il brand in prima persona. È una consulenza a 360° che parte dalla comprensione degli obiettivi per arrivare a un concept di allestimento integrato, distintivo, d'avanguardia. Perché oggi, uno stand di successo è molto più di un semplice spazio: è un'esperienza multisensoriale che fa la differenza.

Con il contributo di Allextire Srl