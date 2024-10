Sta perdendo quota la sterlina britannica sul mercato delle valute dopo le dichiarazioni rese dal governatore Andrew Bailey al quotidiano Guardian.

Il numero uno dell'Istituto centrale ha aperto alla possibilità che la banca Britannica possa effettuare un altro taglio dei tassi di interesse nella prossima riunione di politica monetaria e potrebbe ripetersi anche in seguito, per via di un forte calo dell'inflazione.

I mercati ritengono che ci sarà un taglio di 25 punti base nel prossimo meeting, ed un altro anche a dicembre.