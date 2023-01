HOMI è una fiera di design e arredamento che si tiene a Milano. La fiera presenta una vasta gamma di prodotti per la casa, tra cui mobili, tessili, illuminazione, articoli per la cucina e il bagno, decorazioni e accessori vari, attirando ogni volta numerosi visitatori e operatori del settore, sia italiani che internazionali, e offrendo un'occasione unica per vedere le ultime tendenze del mercato.

L’evento fieristico, in programma in fieramilano (Rho) dal 26 al 29 gennaio 2023, porta così ogni edizione ad offrire nuove idee, stimoli e suggestioni.

Tra le novità di quest'anno, due particolari installazioni, A VISTA D’UOMO e SKYLINE che si integrano nel percorso della mostra e propongono oggetti e proposte in linea con la vocazione espositiva di HOMI. “Si tratta di due spazi Imponenti, sospesi a tre metri da terra e con un’altezza che va dagli 8 ai 15 metri e un peso di 3.4 tonnellate - spiega Adolfo Carrara, autore del concept per HOMI - realizzati pensando alla convivenza trasversale di mondi differenti - industria, artigianato, tecnologia design e decorazione – e seguendo il filo conduttore di HOMI che unisce Made in Italy, sostenibilità e creatività. L‘obiettivo di questo innovativo progetto è mettere in risalto i prodotti dedicati all’arredo e alla decorazione della casa. E quella di inserirli nel contesto di Milano è una scelta precisa, che mette in relazione i prodotti e i progetti di HOMI con il ruolo di catalizzatore economico, finanziario e del design della città. Le installazioni rappresentano la centralità di Milano, nel passato (il Duomo) come nel futuro (lo Skyline)”.

A VISTA D’UOMO, caratterizzata dalla sagoma del Duomo di Milano, mette in mostra oggetti e prodotti rigorosamente bianchi. L’idea è quella di stimolare la riflessione dell’osservatore eliminando ogni elemento decorativo, dove la forma è il primo passo verso il posizionamento del prodotto sul mercato. Protagonisti di questo spazio sono: Busatti, Best Tie, Descamps, Fos Ceramiche, My Style Home, Plumex, Rivolta Carmignani, Royal Sicily, Seletti, Uchino.

Con SKYLINE invece, che ricorda i profili dei più moderni grattacieli milanesi, colore e geometrie diventano il palcoscenico ideale per tutte le tipologie dell’home decor, dai tessili alle decorazioni e profumazioni, immergendo il visitatore in una esperienza olfattiva, tattile e visiva. Ogni palazzo rappresentato ha un suo colore di riferimento ed ospita prodotti che ne richiamano la relativa tinta, dove troveremo variopinte collezioni di Baci Milano, Bassetti by Zucchi Group, Borbonese by Tessitura Randi, Lanerossi Lab, Martinelli Ginetto Group, Vossen, oltre alcuni pezzi degli stampi del Museo Zucchi.

“L’idea - prosegue Carrara - è stata quella di creare all’interno di HOMI due centri nevralgici, due punti di riferimento per presentare in un modo innovativo, suggestioni e proposte di qualità, che fossero anche un richiamo alla sostenibilità, valore ormai fondante per qualunque tipo di produzione e di azienda, dalla più grande alla più piccola. Entrambe le installazioni sono infatti state realizzate utilizzando materiali di recupero e riciclo forniti da aziende tessili italiane e più precisamente: Alois Compagnia Creativa, Basi Innovation, Best Tie, Fiet’s, Gesta sas, Manifattura Filtes, Martinelli Ginetto Group, Rivolta Carmignani, Tessitura Randi, Top Spugna. Sono stati impiegati oltre 200.000 metri di cimosse e nastri tessili che, grazie all'intervento manuale di artigiani, tappezzieri e allestitori italiani, hanno dato forma a queste imponenti sagome che rappresentano anche la centralità di Milano, omaggiando una città in progresso continuo.”





Fonte: homimilano.com

in viagginews.blogspot.com/2023/01/26-29-gennaio-2023-homi-fiera-degli.html

(a cura di Giuseppe Serrone e Albana Ruci)