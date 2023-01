Cos'avemo fatto 'n cento ggiorni? Nun l'avete visto? E mo ve lo 'mparo io chi è 'a Meloni. Allora... Avemo fatto er decreto...

sul rave party, che non serviva a nulla, ma era una questione di principio, proprio per dimostrare che il mio governo è perfettamente in grado di fare cose assolutamente inutili, ma da rivendere come imprescindibili.

E lo dimostra anche quello che vogliamo fare di altro, a partire dalla giustizia. Gli italiani chiedevano di rivedere le intercettazioni? È questo il loro principale problema? Ma quando mai. Però era il nostro problema. Una ci mette tutto l'impegno di questo mondo nel costruirsi il consenso e poi qualcuno ti scopre gli altarini con il sindaco caio che si scopre essere un fascista, il presidente di regione sempronio un colluso con la 'ndrangheta, il deputato tizio un mafioso... e tuto grazie a una telefonata! Ma scherziamo? Bisogna rivedere le intercettazioni e anche la prescrizione in primo grado... per il resto c'ha pensato la Cartabia a far evaporare i processi penali ed è pwertanto inutile modificare ciò che già inizia a funzionare.

La coperta è corta. Ho scelto di destinare i soldi al caro bollette, ma nessuno mi ha detto che se poi rimettevo le accise mtolte da Draghi la benzina rincarava. Ho dovuto dare la colpa ai benzinai speculatori per l'aumento dei prezzi del carburante.

E per gettare un po' di sabbia negli occhi degli italiani sono dovuta pure andare in Africa per ben due volte. Una a rimettere in scena l'accordo fatto da Draghi con l'Algeria, così adesso sembra che l'abbia fatto io. Poi sono andata in Libia per fingere un accordo con i libici che ci invieranno 8 miliardi di metri cubi di gas per i prossimi anni, anche se il ministro del petrolio libico ha già detto che non vale nulla perché lui non è stato coinvolto.

In compenso, però, ho regalato 5 motovedette ai trafficanti della Guardia costiera libica perché non mi facciano arrivare i migranti in Sicilia.

E a proposito di migranti, mi sono inventata di mandare le navi delle ong nei porti del centro-nord, così evitano di salvare una parte di quelli che sbarcano e continueranno a sbarcare in Italia. In questo modo ci saranno più morti nel Mediterraneo? Non sono mica stata io a farli partire e poi per sapere se ci saranno più morti bisognerà contare quelli che annegheranno... ma se non si vedono... Sono o non sono un genio?

Come dite? Ho fatto le scarpe a Rampelli? E pazienza... sono io che comando "anche" in Fratelli d'Italia.

L'autonomia differenziata rivendicata dalla Lega? Salvini aveva detto che era la prima cosa da fare per il governo non appena si fosse insediato... adesso dice che c'è tempo tutta la legislatura. Dopo le amministrative, vedrete, se la sarà già dimenticata e parlerà d'altro.

E poi, per campare, mi basterà continuare a dire sì in Europa a tutti quelli che mi diranno quello che devo fare... ho capito che funziona così... e continuerò a farlo... e mica capita tutti i giorni di potersi far chiamare presidente del Consiglio, anzi "il" presidente del Consiglio.

E poi se ci sarà bisogno di strillare strillo, altrimenti se devo fare la piaciona, metto la testolina di lato, senza dimenticare di sorridere.

Ho già capito tutto su come si fa per governare almeno per cinque anni. Basta dare la colpa ad altri di quello che non va. E io sono brava a dare la colpa ad altri... finché gli italiani continueranno a crederci.