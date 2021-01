Lunedì mattina a “Come se fossimo normali” Alessandro Battaglia intervista Oscar Trapani, manager di molto locale cult della Capitale.

E’ noto che gli anni della Dolce Vita influenzarono irrimediabilmente l’Italia, al punto che aggettivi come dolcevitoso e sostantivi come dolcevitaiolo sono entrati a far parte del vocabolario comune per designare uno stile di vita che predilige la mondanità e assai dispendioso.

Negli anni ’90 si assistette poi a un revival della Dolce Vita a Roma, da sempre meta prediletta di artisti di ogni genere.

Alle ore 8.30 su Social Talk Web (su Facebook) scopriremo vizi virtù ed episodi esilaranti dei frequentatori della notte di Roma.