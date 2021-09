Il corso:

Il Corso in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee è finalizzato alla formazione specifica della figura professionale del Curatore, la cui rilevanza nell’ambito del sistema artistico-culturale ed espositivo è sempre più determinante. Il corso si propone di formare operatori nel settore dell’arte contemporanea con una specifica preparazione nel campo della curatela di mostre, eventi artistici e culturali, per sviluppare le competenze necessarie per curare mostre nel contesto delle collezioni pubbliche e private, gallerie private ed eventi in spazi alternativi.



La formazione nel settore delle arti visive è connessa a conoscenze di scienze e storia sociale, filosofia, sociologia, semiotica, economia. Il programma è progettato per gli studenti che desiderano affrontare la sfida della curatela contemporanea come un’impresa artistica, sociale e critica, attraverso un percorso multidisciplinare in cui verranno impartite nozioni di allestimento, strategie della comunicazione (on-line e off-line), organizzazione e pianificazione progettuale, gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse umane, marketing, analisi-metodo-gestione della sponsorizzazione, management.



La scuola possiede una rete di istituzioni, gallerie private e di spazi no profit che contribuiscono attivamente all’introduzione degli studenti alle pratiche contemporanee e rappresentano spazi stimolanti per lo svolgimento di tirocini al termine del corso.





Gli obiettivi del programma:

Il corso è finalizzato a fornire tutte le competenze pratiche e teoriche per affrontare una riflessione critica che permette di sviluppare un approccio equilibrato alle diverse metodologie curatoriali. Il corso si concentra sul lavoro degli artisti, sulle collezioni contemporanee, la progettazione di mostre, lo sviluppo di concetti, il marketing, i comunicati stampa e la struttura del budget di un evento. Il programma esplora tematiche legate ai dibattiti critici attuali, esamina questioni come la partecipazione, la dinamica che si instaura tra un artista e un curatore e riflette sul ruolo e il rapporto con il pubblico.