Rosa Provenzano è nata il 17/06/66 a Milena, piccolo paese dell’entroterra siciliano, dove vive e svolge l’attività di docente di Scuola Primaria. Laureata in Accademia delle Belle Arti, ha da sempre coltivato la passione per la musica, l’arte in genere e soprattutto per la lettura come piacere per l’arricchimento della propria persona e della propria conoscenza.

Negli ultimi anni ha scoperto una nuova passione; scrivere.

Rosa ha un dono, riesce a far immedesimare il lettore attraverso un linguaggio fluido, chiaro e aperto, permettendogli di vivere in prima persona gli accadimenti letterari. “Oltre le crepe del cuore” è appunto l’ultima fatica letteraria che potete reperire su Amazon in versione eBook e cartacea.

Parliamo di una storia ricca di insegnamenti etici e morali, temi importanti come la depressione, la collera, la rivincita e l’amore.

All’interno troveremo due protagonisti, Fabio e Gabriel, entrambi con due storie diverse ma con un obiettivo unico: la felicità. Il testo di Rosa parla dell’omosessualità, delle paure, del ripudio della società verso i gay. “Oltre le crepe del cuore” rappresenta una rivincita per la letteratura moderna.

Acquistatelo! Non ve ne pentirete!