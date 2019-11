Nuove criticità per il maltempo anche per il 7 e l'8 novembre. Nella serata odierna, la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per moderata criticità, relativa a rischio temporali, per la Liguria, nel settore di Levante già duramente colpito dalle esondazioni dei giorni scorsi.

E sempre di allerta arancione, ma stavolta per rischio idrogeologico, si parla per i settori occidentali dell'Emilia Romagna e i Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso, Logudoro della Sardegna.

Con il passare delle ore, già dalla notte dell'8 novembre, la perturbazione di origine atlantica responsabile del maltempo si estenderà anche ad altre regioni, con l'allerta arancione che interesserà Toscana (nei settori Serchio-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria per rischio temporali e rischio idrogeogico), Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e Veneto (Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave).

Ma anche per il resto dell'Italia le previsioni promettono pioggia, in particolare in Campania, sulla Calabria tirrenica, sulla Sicilia settentrionale e sul Salento, in Puglia, per quanto riguarda il settore adriatico.