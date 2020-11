Paola Peroni, dj producer bresciana dalla lunga esperienza, il 21 novembre 2020 sulla sua etichetta Intercool Digital pubblica una canzone speciale. E' "Song For An Angel (feat. Joda Omi)", un brano dedicato a suo papà Egidio.

L'artista lo presenta così: "Tutti abbiamo un angelo: il nostro si chiama Egidio. Se ne è andato il 21 Marzo 2020 ma nel mio cuore lui è sempre con me, con noi. Questa canzone la dedico a lui, a mia mamma, a mio fratello, a tutti quelli che hanno perso una persona cara e spero che ascoltando questa canzone possano emozionarsi come mi sono emozionata io e chi ha lavorato con me per realizzarla".

Ci sono canzoni che nascono dalle lacrime, canzoni che nascono dalle nostre emozioni, dalle gioie, dal dolore, dalle passioni, dalla perdita di persone care: la nuova canzone di Paola Peroni è tutto questo "Song For An Angel". Il testo è malinconico, gli arrangiamenti sono il frutto del percorso musicale dell'artista, dai tempi del suo primo disco negli anni 80 "(Akire") al percorso in Media Records con il Guru GFB e il poeta Gigi D'Agostino, fino la trasformazione Techno dalla ID&T alla BXR per poi arrivare ad un successo internazionale con il progetto Bacon Popper, "Free". "Chi ascoltava spesso il sound di Miss Groovy spesso mi scrive che le mie canzoni sono troppo melodiche", racconta Paola Peroni. "Ma è ciò che ho nel cuore: un sound Made in Italy che vola nell'etere proprio come le ali del mio Angelo".





Paola Peroni - "Song For An Angel (feat. Joda Omi)", Lyrics video su YouTube e link per gli altri siti di streaming e download musicale:

youtu.be/MYQfr42JoXs (lyrics video su Youtube)

backl.ink/143466268 (link a Spotify, Apple Music, Deezer)