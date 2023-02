Motherhood è un divertente musical che tratta in modo disincantato e sincero il tema della maternità. La versione in inglese dello spettacolo è stata in tournée negli Stati Uniti, in Scozia e in Australia, riscuotendo un grande successo. Arriva ora in Italia l'allestimento ungherese, in esclusiva sul palco di No'hma - Milano l'1 e 2 marzo in occasione del sesto appuntamento del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro.



Protagonista della vicenda è una giovane donna incinta con una visione idealizzata e ingenua della maternità. Saranno le sue amiche, invitate alla festa per il baby shower, ad aprirle gli occhi sulla scomoda verità dell'essere madri, un'impresa lunga tutta la vita di cui il parto è solo la prima, emblematica fatica. La performance aggiunge alle musiche originali di Sue Fabisch alcuni famosi brani tratti da altri musical, in un cocktail effervescente di amicizia e ironia.



LILIOM PRODUCTION

La compagnia di produzione Liliom Productions è stata creata da tre attrici ben note nel teatro e nel cinema ungherese, con l'obiettivo di creare una struttura teatrale femminile, unica in Ungheria, secondo il motto "donne che parlano di donne non soltanto alle donne". Liliom Production si dedica alla creazione di un intrattenimento teatrale di alta qualità che indaghi l'animo femminile da diverse prospettive.



IL PREMIO INTERNAZIONALE

Ogni anno, il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No'hma, ospita a Milano quattordici compagnie dal mondo. Gli spettacoli in gara vengono valutati dalla Giuria degli Esperti e dalla Giuria degli Spettatori, che esprimono il proprio voto grazie al Passaporto per la Cultura. Nel corso delle sue quattordici edizioni, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: dal 2009 ad oggi si contano 58 Paesi partecipanti e 140 spettacoli per un totale di 79.000 spettatori, che grazie allo streaming e all'Onlife sono sparsi in tutto il mondo.



Spettacoli mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, ore 21.

L'ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a [email protected] o chiamando il numero 02/45.48.50.85.





Motherhood

Liliom Production

con

Linda Király

Timea Szőlőskei

Linda Fekete

Adrienn Fehér

dall'opera di Sue Fabisch

musiche Johnny Rogers

costumi Janó Papp

scenografia Yvette Alida Kovács

oggetti di scena Bea Kocsis

coreografia Andrea Tallós

direttore musicale Márton Lombos



traduzione di Paula Barbinek, Szilvia Bach, Márton Lombos

assistente alla regia Miklós Varga

visuals Tamás Mundrucz

regia Rita Tallós