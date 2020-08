Salgono anche oggi i contagi da coronavirus in Italia con 574 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, con il totale dei casi che adesso è di 252.809.

Nel dato pubblicato oggi, solo Valle d'Aosta e Molise non registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio vengono indicati anche oggi in Lombardia (97 casi) e Veneto (127 casi), mentre sono, rispettivamente, 45 e 44 i casi in Lazio e Campania. Questo, nonostante il numero di tamponi effettuato ieri sia stato di 46.723, circa 5mila in meno rispetto a giovedì.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 14.249, 168 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 56 (1 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 771 (15 in meno di ieri) sono ricoverati con sintomi e 13. 422 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (182 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 203.326, in aumento di 403 rispetto al dato di giovedì. Oggi i morti sono 3, con il totale dei decessi che arriva così a 35.234.