Con l'entrata in vigore del Cbam nel 2026, la produzione sostenibile di acciaio diventerà una priorità, aumentando la domanda per impianti innovativi come quelli offerti da Gruppo Danieli: grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, la multinazionale di Buttrio chiude la semestrale al 31 dicembre 2023 con un incremento dell’utile del 33%.

Risultati semestrale 2023: Gruppo Danieli front runner della produzione di acciaio green

Gruppo Danieli continua a confermarsi leader nella produzione di acciaio green, attestandosi a tutti gli effetti come front runner grazie alle sue tecnologie all’avanguardia. A dirlo sono i risultati della semestrale chiusa al 31 dicembre 2023, i quali mostrano un aumento significativo dei ricavi: 2 miliardi e 72 milioni di euro contro gli 1,86 miliardi del semestre chiuso al 31 dicembre 2022. L'Ebitda è salito del 10%, raggiungendo i 160,6 milioni di euro, mentre l'utile netto ha registrato un incremento del 33%, arrivando a 98,8 milioni di euro. In particolare, la divisione Plant Making ha segnato un aumento del 162%, con ricavi pari a 86,3 milioni di euro. Il portafoglio ordini del Gruppo ha superato i 6 miliardi, evidenziando una forte domanda per gli impianti innovativi. Un risultato che, inoltre, non contempla le commesse già acquisite ma non ancora finalizzate dal punto di vista finanziario.

La domanda degli impianti prodotti da Gruppo Danieli è in continuo aumento

Diventa sempre più cruciale la questione delle emissioni nella produzione di acciaio, in particolare per quanto concerne i costi di compensazione e gli investimenti per una produzione più sostenibile. Questo soprattutto alla luce dell’entrata in vigore nel 2026 del meccanismo di tassazione sui contenuti di CO2 dei prodotti importati in UE (Cbam), il quale si affiancherà al nuovo Sistema europeo dei certificati ambientali (Ets) che andrà a favorire chi produce acciaio da forno elettrico, considerato meno impattante sotto il profilo delle emissioni rispetto alle produzioni da altoforno. Dato il contesto, la domanda di impianti innovativi per la produzione sostenibile di acciaio come quelli realizzati da Gruppo Danieli è in progressivo aumento.