Premio Italia Giovane 2019: il 29 ottobre a Roma premiazione dei migliori talenti

E' ormai tutto pronto per il Premio Italia Giovane 2019, eccellente iniziativa organizzata da Associazione Giovani per Roma e dedicata alle nuove generazioni con l’importante obiettivo di riconoscere, in brillanti personalità under 35, concrete testimonianze professionali da condividere e diffondere all’interno della società in cui viviamo.

Il 29 ottobre a Roma, a partire dalle ore 17, la meravigliosa location di Villa Blanc – sede della Luiss Business School – ospiterà il prestigioso Premio Italia Giovane a cui il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente Sergio Mattarella hanno conferito la Medaglia di Alta Rappresentanza al fine di sostenere ed enfatizzare la bontà e il valore dell’iniziativa stessa.

Quella che sta per iniziare sarà la sesta edizione dell’iniziativa e sarà dedicata alla vita e alle opere di una personalità di fascino quale Leonardo Da Vinci ovvero al Genio Italiano, proprio in occasione della ricorrenza dei 500 anni di Leonardo Da Vinci. I giovani selezionati riceveranno il premio in funzione di ciò che trasmettono e rappresentano, per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche realizzate, nonché una apposita opera d’arte realizzata utilizzando la tecnologia 3D.

Alla passata edizione del premio avevano partecipato numerose personalità del mondo accademico, imprenditoriale e politico: tra questi Matteo Salvini e Franco Frattini, Presidente del Comitato d’Onore del Premio Italia Giovane. Anche quest’anno i giovani talenti premiati dovranno rispondere a criteri valutativi che coprano concetti legati all’innovazione, definita come servizio per il progresso, al ruolo essenziale delCapitale immateriale.