Giovanni Massimiliano Ponticello, imprenditore veneto che porta avanti tanti progetti Made in Italy ai Caraibi, ha una visione decisamente positiva del 2021.

Da tempo considera la Repubblica Domenicana la sua seconda casa e qui ha realizzato El Castillo, un ristorante ispirato a forma di castello in cui ovviamente propone specialità italiane di qualità.

"Oggi il web è il centro di tutto, anche dell'imprenditoria", racconta l'imprenditore. "Sono curioso da sempre, una caratteristica che mi serve ogni giorno anche nel lavoro. Vivere in questo momento come questo dà molti vantaggi per chi ama il business, cercarli e trovarli non può che rendere felice un imprenditore".

Uno dei suoi progetti per il 2021? Portare la cultura della lavanda ai Caraibi. Oltre che ricoprire le colline della Provenza di un manto pieno di fascino, è infatti anche un business molto importante che potrebbe servire molto all'economia di quella parte del mondo.