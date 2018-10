Pietro del Vaglio, il poeta dell'arredare ispirato da Capri

Non è solo un’ambita meta estiva e luogo incantevole amato in tutto il mondo è scelto anche durante L’anno per un week end festivo e in ogni caso da sogno.

Capri, una delle isole più belle del globo, è stata negli anni un porto sicuro per artisti, scrittori e intellettuali estrosi che hanno trovato nell’isola un ambiente ideale per realizzare opere, comporre sonetti o semplicemente riflettere.

Non a caso l’isola ha creato suggestioni ed influenze anche nell’interior designer Pietro Del Vaglio, vero poeta dell’arredare nel mondo. Infatti, la bella Capri porta Del Vaglio a vagliare nuove energie creative realizzando ambienti e locali ricchi di gioia di vivere ispirandosi a quel luogo pervaso di storia e natura che da decenni attira vip da tutto il mondo.

L’elegante interior designer ha lasciato a Capri diversi locali che hanno catturato l’interesse delle più importanti testate come AD Capri Yacht Case e stili, Bella.

Anche l’esclusivo design per gli interni di uno yacht sono nati ed ispirati alla magica isola con immagini che non solo sono arredo ma trasmettono magia, luce, vero incanto, fascino intenso.