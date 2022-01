"Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro.Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Questo lo stringato comunicato rilasciato dalla Juventus questo lunedì a conferma di ciò che tutti temevano. Chiesa, durante la partita contro la Roma che si è disputata ieri all'Olimpico, si era infortunato al ginocchio a seguito di uno scontro con Smalling. Il calciatore, però, era stato fatto rimanere in campo dai sanitari juventini nonostante non fosse a posto, in base a quanto mostravano le immagini... non certo un segnale incoraggiante, trattandosi dell'articolazione del ginocchio.

Pochi minuti dopo, Chiesa si accasciava in mezzo al campo in preda ad un forte dolore, chiedendo di nuovo l'intervento dei sanitari che lo hanno poi sostenuto per aiutato ad uscire dal terreno di gioco.

Adesso, quasi certamente, la sua stagione è finita e di lui non solo dovrà fare a meno la Juventus, ma anche la nazionale per la qualificazione al mondiale in Qatar. Ci sarebbe anche la questione del riscatto da far valere da parte della Juventus nei confronti della Fiorentina... con in ballo una quarantina di milioni che ancora la società bianconera deve a quella viola.

Crediti immagine: www.instagram.com/p/CYT_JSxDl4E/