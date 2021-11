Dei 180 sardi andati in pellegrinaggio a Medjugorje, al loro ritorno ben 30 sono quelli risultati positivi al coronavirus. Secondo la Dire, che ha riportato la notizia, sarebbero finora sei le persone che hanno dovuto essere ricoverate a Sassari, quattro di esse non sono vaccinate.

L’età media dei pazienti è piuttosto alta, quasi tutti sono nati negli anni '50, mentre una persona è nata nel 1929. I due pazienti vaccinati presenterebbero complicazioni legate ad altre patologie.

Il relazione al pellegrinaggio finisce per essere paradossale il fatto di dover rischiare di morire dopo essere andati a far visita ad una madonna che teoricamente dovrebbe far grazie e miracoli.

Una vicenda paradossalmente grottesca, più o meno come la stessa fede nei miracoli che mal si sposa con quanto scritto nei vangeli.