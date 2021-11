"No Cap" rappresenta una nuova prova dell’artista su un brano che indaga l'umore e gli stati mentali. Tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con emozioni che si alternano tra estasi e sconforto, in un saliscendi continuo. Quando ci rendiamo finalmente conto con coscienza di questa alternanza fra vittorie e sconfitte, saremo in grado di crescere e comprendere la vita.



“No Cap è un inno alle proprie debolezze, un gioco di similitudini dove la figura femminile che sembra essere rappresentata nelle strofe è in realtà la mia coscienza e il rapporto emotivo che ho con quest’ultima”. - Dunkan

Nel testo, Dunkan alterna con scioltezza la lingua italiana a quella inglese creando uno slang ormai tipico dei suoi brani, richiamando così, oltre che le sue origini, tutte le sue influenze dalla scena americana e internazionale.

La sonorità agrodolce del brano prodotto da 11 rispecchia perfettamente "l'ascensore emotivo" raccontato dalle ispirate liriche dell'artista. Il risultato, insieme alla coinvolgente atmosfera del videoclip a cura di Frilution, rende il singolo un'altra potenziale hit dell'autore, che conferma, ancora una volta, la sua capacità di realizzare prodotti sempre freschi e ricchi di significato.

"No Cap" rappresenta una nuova prova dell’artista su un brano che indaga l'umore e gli stati mentali. Tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno con emozioni che si alternano tra estasi e sconforto, in un saliscendi continuo. Quando ci rendiamo finalmente conto con coscienza di questa alternanza fra vittorie e sconfitte, saremo in grado di crescere e comprendere la vita.

“No Cap è un inno alle proprie debolezze, un gioco di similitudini dove la figura femminile che sembra essere rappresentata nelle strofe è in realtà la mia coscienza e il rapporto emotivo che ho con quest’ultima”. - Dunkan

Nel testo, Dunkan alterna con scioltezza la lingua italiana a quella inglese creando uno slang ormai tipico dei suoi brani, richiamando così, oltre che le sue origini, tutte le sue influenze dalla scena americana e internazionale.



La sonorità agrodolce del brano prodotto da 11 rispecchia perfettamente "l'ascensore emotivo" raccontato dalle ispirate liriche dell'artista. Il risultato, insieme alla coinvolgente atmosfera del videoclip a cura di Frilution, rende il singolo un'altra potenziale hit dell'autore, che conferma, ancora una volta, la sua capacità di realizzare prodotti sempre freschi e ricchi di significato.





Credits

“No Cap”



Testo: Dunkan

Produzione: ​​11

Registrato presso: Indoor Studio

Mix & Master: Fraanklyn

Artwork: Frilution

Video by: Frilution