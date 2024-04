Cardinali, gente di curia, preti. Anche qualche laico. Gli uomini “di Chiesa” dipendono dalla Chiesa e la Chiesa dipende da loro. Le fragilità della Chiesa li spaventa e lo spavento diventa critica.



Cardinali, gente di curia, preti e qualche laico: sono questi i nemici di Papa Francesco. In altri termini: i nemici più accaniti del Papa sono dentro la Chiesa. Citavo, nell’articolo di ieri, perfino alcuni cardinali.

Per i preti sposati italiani, Papa Francesco potrebbe essere un punto di riferimento ma non ha avuto molto coraggio per mettere mano alle riforme vitali per la Chiesa.

"Più volte abbiamo offerto la nostra collaborazione (ignorata dal Vaticano)".







