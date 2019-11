Continua anche per lunedì 4 novembre l'allerta della Protezione Civile, addirittura arancione per il settore occidentale dell'Emilia (rischio temporali) e per il versante tirrenico settentrionale della Calabria (rischio idrogeologico), mentre è gialla in 13 regioni, che comprendono il nordest e soprattutto il meridione.

L'allerta odierna è stata lanciata nonostante lunedì fosse considerata un giornata di tregua in relazione al maltempo che già da martedì, e per tutto il resto della settimana, è previsto intensificarsi nuovamente su tutta la penisola, soprattutto nelle giornate di mercoledì e venerdì.

Quindi ancora pioggia e in montagna, da venerdì con l'arrivo di alcune massa d'aria fredda, non sono escluse locali nevicate, sia sulle dolomiti ce sugli appennini, anche a quote intorno ai mille metri.