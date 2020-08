di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno Purtroppo come ampiamente già scritto, sono stati commessi diversi errori e superficialità nella gestione dell'epidemia da coronavirus. Avevamo deciso per puri problemi legati all'economia, di aprire le varie attività e altro, ma troppe persone, prese dall'euforia e forse dallo scarso senso civico, hanno ridotto le distanze, si sono riversati su spiagge e discoteche.

Gravissimo andare in vacanza in altri Paesi e poi ritornare credendo che il virus non esista.

Purtroppo il coronavirus sta circolando tra la popolazione con enorme facilità e non sappiamo se il contagio possa esplodere di nuovo come nella scorsa primavera.

Il pericolo esiste ed è reale, tra l'altro neppure è giusto che i colleghi medici e il personale infermieristico sia nei reparti con maschere e tute e la gente "se ne freghi in spiaggia o in discoteca", per poi chiedere terapie e cure.

Il senso civico e di responsabilità è anche questo: avere rispetto profondo per chi lavora per salvare la gente, visto che mi sembra che il prezzo pagato dai medici sia stato altissimo!

La Covid-19 non è un 'influenza e neppure una invenzione della politica o dei servizi segreti o di chissà chi.

Abbiamo avuto e stiamo avendo da un virus una sonora lezione e sembra che tanti, molti, troppi non vogliono capire.

Sento parlare di viaggi, di turismo, di attività , ma poco di morte... che purtroppo è ancora presente.

Ma chi doveva recepire la lezione l'ha recepita oppure crede di essere immune?

Il vaccino, purtroppo, oggi è l'unica speranza e neppure immediata.

Ricordatevi che ci sono voluti decenni per eliminare il vaiolo e abbiamo ancora il morbillo che gira indisturbato.

La gente comune dovrebbe comprendere che questo virus è pericoloso se non si adottano alcune misure.

Con la prossima stagione invernale potrebbe essere il caos. Influenze e bronchiti, così come altre patologie respiratorie, si confonderanno con la Covid-19. La gente avrà timore di aver contratto il virus alla prima linea di febbre.

Avremo tanti falsi allarmi e tanti non allarmi che saranno Covid-19.

Se ci saranno nuovi lockdown od uno in tutta Italia, ce lo saremo meritato... inutile sui social prendersela con il governo.

Indubbiamente non tutto è andato per il verso giusto, ma la situazione è un poco sfuggita di mano e forse non tutti i consigli degli esperti erano buoni consigli.

Ricordiamoci che il coronavirus è un virus ad Rna imprevedibile e una pandemia anche se si poteva attendere nel mondo non sapevamo da chi e da dove potesse arrivare .

Tra l'altro lo stesso virus che ha fatto il salto di specie si sta difendendo dagli spazi che l'uomo ha occupato.

Ma davvero nessuno ha compreso la lezione?

"Non possiamo - ha sostenuto Speranza - vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza". Ecco quindi l'ordinanza di sospensione delle attività "che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso"; e, viene aggiunto, "non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali".

D'accordo con il Governo il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive".

Altro elemento di preoccupazione è infine l'abbassamento dell'età dei contagiati. A Padova, tra i pazienti ricoverati in terapia intensiva, c'è anche una bimba di 5 anni.





