Si apre a Catania il 28 aprile prossimo la 4^ sessione del XXIII Sinodo della Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI).

L’hashtag per il Sinodo luterano 2023 è #siamosale e riprende il versetto biblico che accompagna questa sessione sinodale, tratto dal vangelo di Matteo: “Voi siete il sale della terra”. Fra i temi all’ordine del giorno: diaconia, donne, ambiente, solidarietà, impegno ecclesiale.

Nata nell’ottobre del 1949, la CELI è un caso unico nell’ambito delle congregazioni luterane fuori dalla Germania. Indipendente dalla Chiesa evangelica in Germania (EKD), la CELI raggruppa ben 15 Comunità in Italia. Comunità sorte nei secoli scorsi: dalla più antica, Venezia, nata nel 1650, fino a Torino nel 2006. La Comunità siciliana, che raggruppa le realtà di Messina, Taormina, Catania, Siracusa, Vittoria e Palermo, viene costituita come realtà autonoma fin dal 1996. La Chiesa luterana è tra i membri fondatori della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI).

Il Sinodo della CELI dopo oltre 15 anni torna a riunirsi in Sicilia. Composto da oltre 60 delegati, rappresentanti delle quindici Comunità luterane sparse in Italia, compresi i pastori e le pastore in servizio, il Sinodo luterano è l’assemblea democratica e partecipata cui è affidato il compito di governo della CELI.

Al Sinodo sono invitati, oltre agli altri esponenti dell’ecumene protestante in Italia, rappresentanti della Conferenza episcopale italiana (CEI) ed esponenti delle Istituzioni nazionali, regionali e locali. Segnaliamo, in particolare, la partecipazione del Vescovo Michael Chalupka, responsabile e rappresentante della Chiesa evangelica austriaca, di cui trovate qui un’ampia intervista contenente alcuni dei temi che Chalupka porterà all’attenzione del Sinodo.

Il via ufficiale è previsto con il Culto di apertura, alle ore 16 presso l’hotel Nettuno di Viale Ruggero di Lauria, 121 a Catania. I lavori proseguono poi con le relazioni del Presidente del Sinodo, i Rapporti del Concistoro e il Rapporto del Decano, pastore Carsten Gerdes. Sabato 29 aprile si entra nel vivo delle discussioni, a partire dai rapporti, fra l’altro, delle diverse Commissioni e delle reti per la diaconia e per l’ecologia. Nel pomeriggio e nella mattinata di domenica, mozioni e bilancio preventivo. Sono previsti, inoltre, interventi e saluti da parte degli ospiti internazionali e locali. I lavori si chiudono ufficialmente con il culto lunedì 1° maggio alle ore 10 presso la chiesa valdese di Catania, in via Naumachia, 20.

Quest’anno è possibile seguire gli aggiornamenti dal Sinodo luterano, dal 28 aprile fino al 1° maggio prossimo, direttamente sul sito della CELI.





(Fonte: Nev)