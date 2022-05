In una nota, il Chelsea Football Club ha confermato che sono stati concordati i termini per il passaggio della società che sarà acquistata da un nuovo gruppo guidato da Todd Boehly, di cui fanno parte Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss.

La nuova proprietà verserà 2,5 miliardi di sterline per l'acquisto delle azioni. Tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito e, come confermato da Roman Abramovich, saranno destinati interamente alla beneficenza, una volta ricevuto il via libera dal governo britannico .

Inoltre, i nuovi proprietari si sono impegnati ad investire 1,75 miliardi di sterline a supporto del club e saranno destinati a Stamford Bridge, Academy, squadra femminile, Kingsmeadow e Chelsea Foundation.

La formalizzazione dell'acquisto, salvo intoppi, avverrà entro fine maggio.

Chi sono i nuovi (futuri) proprietari del Chelsea?

Todd Boehly è co-fondatore, presidente e amministratore delegato di Eldridge, un fondo con sede a Greenwich, nel Connecticut, che investe in vari settori tra cui quello assicurativo, gestione del patrimonio, tecnologia, sport, media, settore immobiliare e consumer. Attualmente, Boehly è proprietario di una quota del 20% dei Los Angeles Dodgers e co-proprietario dei Los Angeles Sparks, oltre che proprietario dell'organizzazione di eSport Cloud9 e della società DraftKings. Inoltre, Boehly nel 2021 ha acquisito insieme a Philip Anschutz una quota del 27% nei Los Angeles Lakers, una delle squadre top della NBA che a febbraio 2021 aveva un valore stimato di oltre 5 miliardi di dollari.

Hansjorg Wyss è un miliardario svizzero ex proprietario di una multinazionale di apparecchiature mediche, Synthes USA, ceduta a Johnson & Johnson nel 2012.

Mark Walter è un imprenditore statunitense e amministratore delegato di Guggenheim Partners, società di servizi finanziari a capitale privato con oltre 310 miliardi di dollari di asset in gestione.

Clearlake Capital Group, una società di investimento nata nel 2006 che opera principalmente nei settori tecnologia, industria e consumatori. Clearlake ha attualmente oltre 72 miliardi di dollari di asset in gestione.