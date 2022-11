La Giunta municipale ha approvato la proposta dell’Assessore Maurizio Capone di ampliare le aree cittadine per lo svolgimento del mercatino di Natale inserendo Piazza Nastasi, Piazza Peppino Impastato e Parco giochi del Ciantro, operazione possibile in applicazione di un apposito regolamento approvato dal Commissario Straordinario nel 2013, nel cui contesto è stata prevista proprio l’istituzione del mercatino di Natale, e sono state individuate le precedenti aree in Piazza Perdichizzi, Piazza Duomo, via Medici, e successivamente pure l’Atrio del Carmine e la Marina Garibaldi.

Capone evidenzia l’importanza dell’intervento nella considerazione che le aree in ampliamento risultano, per le loro caratteristiche, particolarmente idonee ad ospitare gli eventi natalizi.