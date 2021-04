L'Istituto Superiore Luigi Di Savoia di Chieti, si sveglia ancora una volta, a distanza di sole due settimane dalla morte per COVID19 del professore di Fisica Leonardo Giuliani, con l'annuncio della morte del Professor Fabio Rispoli 58 anni.

Ecco di seguito la lettera della Preside:

"Carissimi tutti, oggi, ancora una volta, ho il compito dolorosissimo di rendervi partecipi di un nuovo grande e grave lutto. Per la seconda volta, in pochi giorni, annuncio alla grande famiglia del Savoia che il Professor Fabio Rispoli non è più tra noi. Fabio Rispoli, stimato Docente di Diritto, Avvocato, persona di grande spessore morale e professionale, impegnato quotidianamente, anche in questo delicatissimo momento della sua vita, per lui molto difficile, nel far crescere i ragazzi nel Sapere e nella Legalità. Ricopriva, il Professor Rispoli, l’incarico di Docente Funzione Strumentale per la Legalità e portava avanti questo compito con impegno, serietà e passione per la crescita di tutti i ragazzi, nel rispetto della persona, nella consapevolezza dei valori della Giustizia e delle regole. Ai docenti e al personale tutto un pensiero sul Professionista della scuola e sull’Amico, riferimento per tutti. A voi ragazzi un’esortazione a vivere all’insegna del sapere e dei valori dell’insegnamento del vostro caro Professore. Ai figli del Professor Rispoli, Tommaso, alunno della classe 2 D Informatica e Michele alunno della classe 1 C informatica, siate orgogliosi del vostro grande, meraviglioso papà. Alla moglie Mara, insegnante anche lei, un grande abbraccio nella condivisione di questo dolore immenso. A te, caro Fabio, un grande saluto e un Grazie per essere stato con noi. Ti ricorderò sempre, quando, con il tuo incedere silenzioso e autorevole, con i tuoi modi affabili e cordiali, venivi da me per condividere il “Tuo programma sulla Legalità”. Il tuo sorriso accompagnerà il mio lavoro, sempre. Grazie ancora. La Preside Anna Maria Giusti"

Tutti gli alunni dell'Istituto, i genitori e il corpo docente e non docente, si associano al dolore della famiglia Rispoli.