Conosciamo adesso Kristel Talamonti la bella Giornalista Sportiva di Sport Italia di Michele Criscitiello. La ragazza è nata nelle Marche e precisamente a Fermo. Dove ha studiato fino alle superiori e dove ha fatto il tecnico professionale.

Inoltre ha anche studiato recitazione, dizione e portamento perché il suo piano A, non era fare la giornalista ma l'attrice, infatti ha anche fatto alcuni cortometraggi e film per la televisione almeno fino al 2021 quando è stata selezionata da Michele Criscitiello fra 75 candidate per diventare appunto giornalista sportiva. Della sua vita privata purtroppo sappiamo veramente poco o nulla, se non che le piace il mare, leggere, e il mondo della moda. Nel momento che vi stiamo scrivendo ha solamente 23 anni e come potete vedere segni particolari bellissima

Questa è dunque tutto sulla bella Kristel Talamonti se invece volete leggere altre biografie di altre giornaliste italiane vi lasciamo con questo collegamento, dove troverete tutte le più importanti giornaliste italiane del momento opportunamente recensite da noi.