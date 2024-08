Il World Fantasy Art Award si conferma uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel panorama dell'arte fantasy. Ogni anno, questo premio viene assegnato a opere che si distinguono per eccellenza artistica, innovazione e un profondo legame con il genere fantasy. L'edizione del 2024 si è svolta a Londra, una delle capitali mondiali dell'arte e della cultura, attirando artisti e appassionati da tutto il mondo.

Un Evento di Rilievo InternazionaleLa cerimonia di premiazione, che si è svolta a Londra, ha rappresentato il culmine del Fantasy Art Masters and Legends, un evento di tre giorni che ha visto la partecipazione di artisti, critici e appassionati del genere fantasy provenienti da tutto il mondo. Questo evento, ormai giunto alla sua decima edizione, è diventato un punto di riferimento nel calendario artistico internazionale, celebrando non solo l'arte visiva ma anche la narrativa e la cinematografia fantasy. Il Fantasy Art Masters and Legends si distingue per la sua capacità di creare un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo una piattaforma sia ai maestri consacrati che ai nuovi talenti emergenti. Durante l'evento, si sono tenute numerose mostre, workshop e tavole rotonde, in cui si è discusso di temi cruciali come l'evoluzione dell'arte digitale, l'influenza della cultura popolare nell'arte fantasy, e il ruolo crescente delle nuove tecnologie nella creazione artistica.

La giuria, composta da esperti di fama internazionale, ha avuto l'arduo compito di selezionare il vincitore tra oltre 500 opere provenienti da più di 30 paesi. Tra i membri della giuria spiccavano i critici della Fantasy Art Masters and Legends, noti per la loro profonda conoscenza del genere fantasy, e gli editori della HarperVoyager, una divisione del gruppo HarperCollins che si dedica alla pubblicazione di romanzi fantasy e di fantascienza. La HarperVoyager ha pubblicato autori di fama mondiale come Neil Gaiman, Raymond E. Feist e Robin Hobb, il che sottolinea l'importanza del loro contributo nella selezione delle opere in concorso.

A completare la giuria, c'erano i rappresentanti artistici della Pinewood Studios, uno dei più prestigiosi studi di produzione cinematografica in Inghilterra, noto per aver ospitato la realizzazione di numerosi film fantasy di successo. La presenza di Pinewood Studios ha aggiunto una dimensione cinematografica alla valutazione delle opere, considerando l'adattabilità delle creazioni artistiche all'ambiente filmico e la loro potenziale evoluzione in progetti audiovisivi.

La valutazione delle opere è avvenuta con un approccio multidisciplinare, che ha considerato non solo l'eccellenza tecnica e l'innovazione, ma anche la capacità delle opere di raccontare una storia, di evocare emozioni profonde e di contribuire al panorama culturale contemporaneo. Le discussioni tra i membri della giuria sono state intense e arricchenti, riflettendo la diversità di prospettive e la complessità dell'arte fantasy contemporanea.

La Cerimonia di Premiazione al Tate ModernL'annuncio del vincitore è avvenuto durante l'inaugurazione della Mostra Fantasy presso il Tate Modern di Londra, museo d'arte contemporanea di fama internazionale. Il World Fantasy Art Award è noto per aprire nuove opportunità professionali per i vincitori, le cui opere spesso vengono esposte in gallerie prestigiose e utilizzate in importanti pubblicazioni.

L'Opera Vincitrice: L'opera vincitrice dell'edizione 2024 è Fallen Angel di Euranie Cryzz, ispirata alla celebre serie *Fallen* di Lauren Kate. Questo lavoro ha impressionato sia la giuria che il pubblico per la sua bellezza e la profondità emotiva, frutto di una notevole esecuzione artistica digitale.

L'edizione del 2024 ha inoltre posto una particolare enfasi sul ruolo dell'arte digitale nel contesto del fantasy. Con l'avvento di nuove tecnologie e strumenti, l'arte digitale è diventata un mezzo espressivo di primaria importanza, capace di offrire possibilità creative senza precedenti. In questo contesto, l'opera vincitrice, Fallen Angel di Euranie Cryzz, rappresenta un esempio magistrale di come l'arte digitale possa essere utilizzata per esplorare temi complessi e creare immagini di grande impatto emotivo. La giuria ha elogiato Fallen Angel per la sua capacità di coniugare innovazione e tradizione, utilizzando tecniche digitali avanzate per reinterpretare un tema classico come quello dell'angelo caduto. Il lavoro di Cryzz è stato descritto come un'opera che non solo riflette l'atmosfera e i temi della serie Fallen di Lauren Kate, ma che riesce anche a infondere una visione personale, ricca di dettagli e profondamente evocativa.

Durante il discorso di apertura, William Hartley, Presidente dell'associazione Rena Drache Dragon Fantasy e partner CEO, ha lodato Cryzz, presentata e rappresentata dal critico d'arte Marangoni, per la sua capacità di tradurre la complessità e la magia del mondo letterario di *Fallen* in immagini. Hartley ha sottolineato come l'opera non solo rifletta l'atmosfera e i temi della serie, ma infonda anche una visione unica e coinvolgente. Concludendo il suo intervento, Hartley ha espresso la sua ammirazione per il talento di Cryzz, affermando: "La vittoria di Euranie Cryzz rappresenta non solo un riconoscimento del suo impegno e della sua passione, ma la colloca anche tra i più grandi artisti emergenti del panorama fantasy contemporaneo".

Un Futuro Brillante per l'Arte FantasyIl World Fantasy Art Award 2024 non rappresenta solo un traguardo personale per Cryzz, ma anche un tributo al potere dell'arte di trasportare gli spettatori in mondi fantastici, arricchendo l'immaginario collettivo con visioni potenti ed evocative. Ora, l'attenzione si sposta sull'attesa dei vincitori del World Fantasy Award 2024, che verranno annunciati durante la consueta World Fantasy Convention prevista per l'autunno.