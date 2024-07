Parte anche quest'anno, il conto alla rovescia per il White Dinner Water Show 2024, l'unica cena spettacolo in acqua al mondo, che si terrà in tre esclusive serate: 11, 12 e 26 luglio. Questo evento straordinario, ideato dall'imprenditore Paolo Renis, rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere l'esperienza unica di un evento esclusivo, in una location da sogno.

La Villa ReNoir, situata alle porte di Milano è il palcoscenico perfetto per il White Dinner Water Show. Questa location moderna e suggestiva si estende su oltre 30.000 mq di natura incontaminata. L'evento, che avrà inizio alle ore 20:00, offre agli ospiti un'atmosfera incantata, dove eleganza e spettacolo si fondono in un'esperienza indimenticabile.

Basti pensare all'dizione dello scorso anno: il White Dinner Water Show 2023 ha ottenuto risultati straordinari, con oltre 550 milioni di visualizzazioni sui social e più di 1000 partecipanti ad ogni evento. La presenza di 16 giornalisti accreditati dai principali media nazionali e di numerosi VIP e personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, ha contribuito al successo di questa manifestazione unica nel suo genere.

Quest'anno, il White Dinner Water Show ospiterà nuovamente il prestigioso Novella 2000 Party Night in Tour, con la partecipazione del Direttore Roberto Alessi e di tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo. Le serate dell'11, 12 e 26 luglio vedranno la presenza di celebrità e volti noti del mondo dello Spettacolo, Tv e Sport.

La prestigiosa collaborazione con l'agenzia Star's Management di Paolo Chiparo e l'ufficio stampa Scarpatipress garantirà una copertura mediatica di alto livello, confermando Villa ReNoir come un punto di riferimento nel settore degli eventi di lusso. La sinergia con queste realtà permetterà di offrire agli sponsor una visibilità senza pari su tutte le principali piattaforme mediatiche.

"Villa ReNoir è un importante punto di riferimento nel settore degli eventi di lusso a livello internazionale," ha dichiarato Paolo Renis. "Qui vengono realizzati eventi straordinari che attirano persone di spicco da tutta Italia e dall'estero. Le cene sull'acqua, in particolare, hanno avuto una risonanza enorme."

Il White Dinner Water Show 2024 rappresenta un'occasione prestigiosa per le aziende che desiderano associarsi a un evento di grande risonanza mediatica. La partecipazione come sponsor offre l'opportunità di ottenere una visibilità eccezionale e di rafforzare la propria immagine sul territorio nazionale.

Per questa speciale Edizione del White Dinner Water Show, Villa ReNoir sarà affiancata da grandissime Aziende che daranno lustro all'evento, come Refresco, Tempocasa, Generali, Metaxy, Spedire Comodo e molti altri.